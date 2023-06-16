Эксклюзив 16 июня 2023, 18:55 🏝 Отпуск на Острове свободы. Что нужно знать туристам о кубинских курортах Турагент Ансталь: возможность оплаты «Миром» привлечет туристов на Кубу, но есть одно но РИА «Новости»

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Кубинские банки начали принимать карты платежной системы «Мир», сообщил на ПМЭФ-2023 глава делового совета «Россия — Куба» Борис Титов. Бизнес-омбудсмен назвал это важным шагом на пути двустороннего сотрудничества. Ждать ли притока российских туристов на Остров свободы и о чем необходимо помнить путешественникам, рассказала руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь в разговоре с «360».

Далее — ее прямая речь.

Стоимость путешествия на Кубу и условия проживания

Как бы странно ни звучало, Куба — достаточно доступное направление. Хотя перелет на остров занимает много часов, горящие туры в республику все равно пользуются спросом.

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Путевка на двоих взрослых составляет примерно 150 тысяч рублей на неделю. Путешествия, рассчитанные на 11 ночей, могут обойтись туристам около 200 тысяч рублей. В некотором роде поездки на Кубу могут быть даже дешевле, чем точно такой же отпуск в Турции.

Недавно туристический оператор «Библио-Глобус» организовал свою летную программу в сотрудничестве с «Аэрофлотом» на Кубу. Тем самым два партнера составят большую конкуренцию другим туроператорам, и мы ждем снижения цен по этому направлению. Хотя цены в принципе и сейчас вполне доступные.

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Нюансы отдыха на Кубе

В первую очередь эта страна знаменита белоснежными пляжами. Отели на острове достаточно простые: в сравнении кубинских пяти звезд и турецких Турция, конечно, выигрывает по качеству места проживания и сервису.

Если выбирать туристические курортные территории, то отдых на Кубе, разумеется, будет безопасным.

Но не советуем самостоятельно путешествовать по Кубе, так как настроение республики достаточно непредсказуемо. В этом плане лучше организовать отдых изначально с турагентом.

Общую картину формируют именно кубинские пляжи, которые перекрывают все остальные минусы препровождения на острове.

Когда лучше всего лететь на Кубу

В июне на Кубе очень жарко, высокая влажность и большая вероятность проливных дождей. В летний сезон островное государство не пользуется бешеной популярностью у туристов. Но начиная с октября путешественники активно начинают летать на курорт.

Мы рекомендуем своим туристам воспользоваться именно благоприятной погодой — осенью и весной.

Самые лучшие и комфортные месяцы для отдыха — с октября по декабрь, с марта по май.

Во все остальные месяцы вы тоже можете посетить Кубу, но учитывайте, что есть вероятность попасть в сезон проливных дождей. Климат в островном государстве тропический, поэтому ливень может начаться и закончиться за считаные минуты.

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Однако дождь — это не так страшно, как ураганы. В основном они случаются летом или в начале сентября.

В это время, конечно, лучше воздержаться от поездок и выбирать стабильные «погодные» месяцы, когда природа не будет сильно беспокоить.

Оплата российской картой «Мир» на Кубе

Новость о том, что на острове можно будет расплачиваться российскими картами, конечно, увеличит туристический поток. Но здесь тоже есть несколько нюансов.

Россияне, которые летят на отдых в отель «все включено», тратят деньги за пределами отелей только если на экскурсии. Такие поездки обычно оплачивают наличными, поскольку это не такие большие затраты.

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Картой «Мир» в основном люди расплачиваются при покупке в магазинах и сувенирных лавках. Сам факт введения платежной российской системы облегчит туристам именно пребывание на Кубе. Но сказать, что это «вау», я не могу.