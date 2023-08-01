Путешествия 01 августа 2023, 15:55 Жителей Приморья атаковали медузы. Какие виды опасны и что делать в случае укуса Врач-терапевт Лапа: медузы неопасны для человека в большинстве случаев Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Приморье за последние три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз во время купания. Пациенты получают лечение, в течение трех-четырех дней врачи планируют выписать их из стационара. Чем опасны медузы и что делать в случае встречи с ними, разбирался «360».

Приморские медузы

За последние три дня в Приморье госпитализировали 13 человек: за помощью врачей они обратились после купания в бухте Муравьиная (Уссурийский залив), бухте Новик (остров Русский) и в районе железнодорожной станции Санаторная.

Реклама

По данным регионального Министерства здравоохранения, возраст пациентов — от 17 до 66 лет. После укуса гонионемы их положили в токсикологическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2.

«Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы — болевой суставной синдром и кашель. Получают лечение и в течение трех-четырех дней будут выписываться из стационара», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

Медики подчеркнули, что такое число пострадавших — нормальное явление для лета. На юге края уже несколько дней стоит жара, а влажность воздуха иногда приближается к 100%.

Pxhere

Опасен ли укус медузы?

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с «360» напомнила, что любые токсины, полученные от медузы или от комара, опасны для организма. Если иммунитет работает с какими-либо патологическими процессами, он даст гиперреакцию на укусы.

Медузы кусают немногих, но некоторые уже попали в больницу. Это говорит о том, что у этих людей здоровье в чем-то скомпрометировано. Людмила Лапа

Отдыхающим, у которых была сильная реакция на яд медузы, врач рекомендовала проводить интоксикацию не несколько дней, а две недели. Это позволит вывести токсины из крови, сосудов и суставов. Затем следует взять общий анализ крови и мочи, чтобы посмотреть, как работает иммунитет.

Множество медуз плавает в воде, какую-то часть выбросило на берег на пляже Азовского моря в районе станицы Голубицкая, 2021 год / РИА «Новости»

Симптомы и первая медицинская помощь при укусе медузы

В момент укуса человек ощущает зуд и жгучую колющую или пульсирующую боль, которая может отдавать в конечности. На коже обычно появляются красно‑коричневый или лиловый отпечаток и припухлость. Ощущения зависят от индивидуальных особенностей организма и вида медузы, которая ужалила.

Сразу или через некоторое время могут возникнуть и другие симптомы: тошнота, рвота, боль и спазмы в мышцах; слабость, сонливость, спутанность сознания вплоть до обморока; затруднение дыхания, кашель и отек горла.

Freepik

Людмила Лапа объяснила, что после укуса медузы в первые секунды нужно промыть место ожога. Потом стоит выпить воду с большим количеством сорбентов, чтобы разжижить токсины.

Даже соленая вода — хороший септик. Можно положить на укус влажное полотенце. Все остальное заживет [благодаря] иммунной системе. Людмила Лапа

Если ожог серьезный и сопровождается сильной болью, которая не проходит, следует обратиться в медицинское учреждение. В некоторых курортных зонах есть дежурные спасатели.

Медуза в бухте Тихая на острове Сахалин / РИА «Новости»

Медузы в России в основном неопасны

В морях по всему миру встречается более 1700 разновидностей медуз. Их можно разделить на четыре группы: кубомедузы, ставромедузы, сцифиомедузы, гидромедузы. В прибрежных водах курортов России обитают, как правило, всего два вида.

Однако доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал «360», что на Дальнем Востоке, у берегов Приморья, водится несколько видов медуз, опасность для человека представляет только один — крестовик (гонионема).

Последствия от ее укуса наступают очень быстро. После контакта с крестовиком можно даже утонуть, так как возникают резкое падение тонуса мышц и проблемы с дыханием. У пострадавшего могут быть сильная жажда, галлюцинации и другие симптомы.

Медуза-крестовик / Викимедиа

Медузы не нападают на людей: они лишь случайно касаются тела пловца, заверил Чумаков. Чаще всего они обитают далеко от отдыхающих и не подходят к мелководью. Следовательно, лучше не заплывать далеко, чтобы не столкнуться с этими стрекающими.

Другие регионы России населяют медузы, укус которых тоже может вызывать жжение, но неопасен для жизни человека. Пока что, по мнению ученого, россиянам не стоит переживать: предпосылок к нашествию этих животных по стране нет, в большинстве случаев они безобидны.

«Это эпизодические случаи. Массовой угрозы, пожалуй, нет. Все, кто живут на побережьях, об этом знают. Их предупреждают об опасном сезоне», — подытожил Чумаков.