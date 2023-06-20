Эксклюзив 20 июня 2023, 19:07 «Наблюдаем отложную трехлетнюю инфляцию». Что будет с ценами на полеты в экономклассе? Авиаэксперт Гусаров: в России наблюдается отложная трехлетняя инфляция Unsplash

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Стоимость полета в экономклассе по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022-го, достигнув 6972,36 рубля в расчете на одну тысячу километров пути. Предыдущий рекорд зафиксировали в августе 2010-го, сообщил Росстат. Роман Гусаров, главный редактор портал Avia.ru, рассказал «360», будет ли и дальше меняться стоимость авиаперелетов и чем обусловлено ценообразование.

Далее — прямая речь.

Нас не удивить ростом цен. Сейчас везде исторические рекорды. Стоимость растет, очевидно, и на продукты, и на услуги. Необычно то, что мы не видели изменений до этого практически три года. В ценообразование вмешались и пандемия, которая сдерживала спрос на перевозки, и СВО, и санкции.

Благодаря тому, что государство выделило огромные субсидии авиакомпаниям в этом году, цены на билеты практически не увеличилсь. Но они не могут не расти, поскольку элементарно существует инфляция — все дорожает.

Мы наблюдаем отложную трехлетнюю инфляцию. Это обосновано ростом себестоимости, которая идет опережающими темпами. Ввиду санкций подорожали запчасти, обслуживание и ремонт, цены на керосин.

Цены будут расти ближайшие два месяца, потому что сейчас туристический сезон. Россияне поверили в то, что самое худшее позади, и готовы путешествовать — тратить деньги на туризм.

Будет неудивительно, если цены еще подрастут. Но потом они снова пойдут вниз, как и в предыдущие годы.