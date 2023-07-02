Путешествия 02 июля 2023, 20:53 Безвыходность или неподдельный интерес? Россияне стали чаще выбирать Азию для путешествий Вице-президент РСТ Горин: Азия становится популярной у россиян из-за наличия рейсов Tiplada M / Unsplash

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Россияне стали намного чаще выбирать для путешествий Азию. Эти показатели выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом. В лидерах по росту — Китай и Южная Корея. За ними следуют Япония и Индонезия. Почему наши соотечественники отворачиваются от любимых Египта и Турции и заглядываются на азиатские страны — в материале «360».

Эксперты сервиса Ostrovok.ru проанализировали бронирования отелей, которые делали россияне в этом и прошлом годах. Результаты, которыми поделился ТАСС, оказались неожиданными — все чаще жители России выбирают азиатские направления. Помимо уже излюбленного туристами Таиланда, в топ врываются Китай, Южная Корея, Япония и Индонезия. Более того, они бьют свои же — допандемийные — рекорды.

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Конечно, в лидерах по-прежнему остаются Турция и ОАЭ, но рост спроса на азиатские страны дает повод задуматься о том, как будут меняться туристические настроения среди россиян, и смогут ли Китай и Южная Корея заменить любимые в России Турцию и Египет.

Прямой рейс – приоритет для туристов

Как объяснил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, рост интереса к этим странам — довольно условный. Но изменения, которые вскоре ожидаются, действительно могут привести к фактическому росту показателей.

«Между Россией и Китаем еще не возобновлены безвизовые групповые поездки. Подача на китайскую визу занимает сейчас около двух месяцев, стоит она в среднем от 200 долларов и более. Поэтому на остров Хайнань (это самое популярное направление в Китае) до сих пор нет прямых рейсов, а на стыковочных рейсах необходима виза. <…> Сейчас все очень ждем открытия прямого воздушного сообщения с Индонезией. Индонезия отменила все коронавирусные ограничения, но даже на стыковочных рейсах эта страна сейчас показывает очень хорошую популярность, потому что многие удаленно работают в этой стране, арендуют недвижимость, ну и с целью туризма, естественно, большое количество въезжающих», — рассказал Горин.

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В целом, показатели спроса на азиатские направления может быть обусловлен рядом факторов, добавил эксперт. Во-первых, в этом году число рейсов выросло во все страны, так как были сняты эпидемиологические ограничения. А со странами Юго-Восточной Азии к тому же попросту есть воздушное сообщение, чем могут похвастаться не все страны. Из-за действующих ограничений прямые рейсы выполняются только в 35 стран, ранее их было 69 стран, подчеркнул Горин. В целом, туристы выбирают те направления, куда можно добраться прямым рейсом, отметил он.

Необычный туризм в Южной Корее

Кроме этого, путешественников могут интересовать и сами страны. Как рассказал собеседник «360», Южная Корея, например, привлекает россиян не только так называемым экскурсионным классическим туризмом.

«В Корее есть прекрасные возможности культурно-познавательного отдыха, в том числе, кстати, и медицинского. Есть также образовательная программа», — отметил Горин.

Однако он считает, что рост путешествий в эту страну был бы еще заметнее, если бы туда летали прямые рейсы.

Россияне выбирают дружелюбные страны

Российских туристов любят в Азии, рассказал специалист. По его словам, это тоже азиатские направления в глазах россиян приоритетными. Особенно на фоне сообщений от отдыхающих в Турции, что отношение к россиянам там стало значительно хуже.

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«Туризм — это народная дипломатия, и в этом плане в странах Юго-Восточной Азии комфортно отдыхать», — отметил Горин.

Однако эксперт подчеркивает, что наших соотечественников любят во всех странах. И, несмотря на ограничения, россияне находят возможность путешествовать практически по всему миру.