Путешествия 02 августа 2023, 19:56 Автопутешествия по России. Пять интересных маршрутов и что взять с собой Эксперт по туризму Ракулова: лучше всего путешествовать по России на автобусах с гидами Телеканал «360»

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В России набирают популярность автопутешествия с водителем. По данным экспертов «Авито Услуги», самыми распространенными направлениями стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Какие маршруты наиболее интересны и как путешествовать на машине — в материале «360».

Автопутешествие с водителем как вид туризма

Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов объяснил «360», что автопутешествия с водителем — вид туризма, когда вас возят по заранее спланированному маршруту и рассказывают интересные факты о различных местах.

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По словам эксперта, так можно сэкономить деньги, поскольку водитель одновременно играет роль гида. Тем не менее есть некоторые проблемы с легальностью такой деятельности.

Это не может относиться полностью к туроператорской деятельности. Как правило, водители — самозанятые гиды. Возникает вопрос: имеют ли они право заниматься перевозкой пассажиров? Арсений Аредов

Безопасность в автопутешествиях с водителем

Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова в беседе с «360» напомнила, что есть разница между персональным водителем и любителем. Когда человек доверяет везти себя, важно понимать, что предпочтение нужно отдавать лицензированной фирме.

«Она обязана следить за водительским составом и соблюдать определенные требования по страхованию. Есть проверки: опыт вождения, психическое здоровье человека», — объяснила Ракулова.

Она предупредила, что не стоит доверять сервисам по поиску автомобильных попутчиков. Неоднократно и водители, и пассажиры сталкивались с проблемами вроде краж или нападений. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно отдавать предпочтение путешествиям на автобусах с гидами.

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Решившись отправиться в путешествие автостопом, помните о базовых правилах:

— позаботьтесь о том, чтобы не остаться без смартфона и связи;

— не берите много наличных — вас могут ограбить;

— путешествуйте с близким человеком или другом;

— выбирайте правильное место и время для автостопа;

— не спите в машине и не пейте чужую воду или алкоголь.

Идеи маршрутов для автопутешествий по России

Отправной точкой можно выбрать Москву, чтобы успеть провести несколько дней в столице, если вы не коренной житель. Потом можно отправиться на автомобиле в путешествие с водителем по выбранному направлению.

Карелия

Из Москвы нужно добраться в Санкт‑Петербург. Затем — марш‑бросок: сначала девять часов до Белозерска, потом — семь часов до Петрозаводска. Зато после можно не спеша осмотреть местные достопримечательности и красоты. По пути изучите окрестности и природу.

Мраморный каньон в горном парке «Рускеала» в Сортавальском районе Республики Карелия / РИА «Новости»

Купеческое кольцо

Сначала можно доехать в Боровск, а после — до Калуги и остановиться на ночевку. Из Калуги отправиться в Перемышль, далее — Козельск. Затем Белев, Одоев, Крапивна, Ясная Поляна, и, наконец, сделать остановку в Туле.

Памятник князю Ивану III, установленный на площади Старый Торг в Калуге / РИА «Новости»

Поволжье

Отправляйтесь во Владимир, а потом в Нижний Новгород. В Нижнем можно провести целый день или два, гуляя по городу. Затем по плану Казань. Далее — Ульяновск и Самара. Обратно можно возвращаться через Пензу и Рязань.

«Дворец земледельцев» в Казани / РИА «Новости»

Краснодарский край

Дорога от Москвы до Краснодара — примерно 16 часов на автомобиле, поэтому лучше ехать не торопясь и сделать где-то остановку: например, в Воронеже или Ростове‑на‑Дону. После этого выберите увлекательный тур по курортам Азовского и Черного морей: станице Голубицкой, Тамани, Анапе и Геленджику.

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Алтай

Сначала придется добраться до Новосибирска (самолетом или поездом), а потом отправиться на машине в путешествие по живописным местам региона, начиная с Горно‑Алтайска. Недалеко от города расположены Тавдинские пещеры, Семинский перевал, гора Чертов Палец и другие местные красоты.

Вид на Телецкое озеро с кордона «Беле» в Республике Алтай / РИА «Новости»

Что взять с собой в автопутешествие

Документы. При поездке по России стоит взять с собой: паспорт, полис ОМС. Если вы за рулем, не забудьте водительское удостоверение, техпаспорт, диагностическую карту и полис ОСАГО. Арсений Аредов также посоветовал застраховать жизнь.

Еда в дорогу. Подготовьте еду для легких перекусов в пути, особенно если едете с ребенком. Это могут быть вареные яйца, пирожки, бутерброды, печенье.

Может пригодиться переносной холодильник: тогда берите с собой сыр, колбасу, фрукты и овощи. Лучше, если все продукты будут в вакуумной упаковке, — это продлит срок их хранения.

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Одежда и обувь. Путешествуйте с небольшим рюкзаком (есть хорошие варианты для ручной клади), в который положите самое необходимое. Позаботьтесь о сменной одежде, но не берите слишком много.

Предметы гигиены. Во время путешествия вам могут понадобиться влажные салфетки, антисептики, туалетная бумага, зубная щетка, сухой шампунь.

Аптечка. Перед поездкой проверьте содержимое аптечки на предмет срока годности. Замените то, что необходимо.

Если планируете длительное путешествие, лучше дополнить стандартный набор средством от укачивания, обезболивающим, антигистаминным, эластичным бинтом, препаратом против отравлений и для лечения профилактики дисбактериозов различной этиологии, а также мазью для снятия боли и воспаления.