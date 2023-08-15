Эксклюзив 15 августа 2023, 13:04 «Живых под завалами не нашли». Спасатель — о ночной работе на месте взрыва в Махачкале Спасатель Айдамиров рассказал о найденных телах под завалами в Махачкале РИА «Новости»

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Прогремевший в Махачкале взрыв привел к разрушению рядом стоящих частных жилых домов. Руководитель дагестанского регионального отделения «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Казбек Айдамиров всю ночь занимался разбором завалов, а утром вернулся в качестве руководителя волонтеров. В беседе с «360» он подчеркнул, что выживших под завалами не нашли.

Айдамиров с коллегами прибыл на место ЧП около 22:00 после звонка от оперативного дежурного. Но сразу приступить к разбору специалисты не могли. С пламенем все еще боролись пожарные.

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«Все было в огне, много трупов, пострадавших, машин сгоревших. Частные дома пострадали от взрыва. Выбило окна, разрушило стены. Была вероятность, что под завалами остались люди. Но живых не находили. Видимо, кто мог, выбрался сам. Находили только сгоревших и погибших, в том числе детей», — рассказал спасатель.

Он подчеркнул, что пока есть информация о без вести пропавших. Но в тех местах, где прошли аварийно-спасательные работы, живых не нашли.

Мы с помощью специальных приборов поиска в завалах прошли по всем объектам. Где могли быть люди, мы все расчистили и и посмотрели, но никого не нашли. Казбек Айдамиров спасатель

Айдамиров не исключил, что кто-то мог попасть в больницу в тяжелом состоянии и не в силах дать о себе знать родным и близким. Помощь таким людям окажут волонтеры и неравнодушные жители при помощи социальных сетей,

Ночью после взрыва, отметил спасатель, нашли маленькую девочку без родителей. После объявления в социальных сетях и максимальных репостов родных ребенка установили спустя полтора часа.

После бессонной ночи Айдамиров снова приехал на место, чтобы руководить волонтерами, которые продолжают работать на месте со спасателями. Он поблагодарил министерство молодежи Дагестана за подвоз воды и питания для тех, кто трудится на месте страшного пожара.

«На моей памяти такого еще не было. Были пожары, села горели в горных районах, но такое количество жертв и разрушений — в первый раз», — подытожил собеседник «360».

Пожары и взрывы произошли на окраине Махачкалы в минувший понедельник, 14 августа. По данным МЧС, источник возгорания находился на автомобильном сервисе, откуда пламя перекинулось на заправку, что привело к детонации цистерн.

Жертвами взрыва стали 35 человек. Тела пяти погибших нашли при разборе завалов разрушенных частных домов. Федеральный центр медицины катастроф сообщил, что в больницах находятся 63 пострадавших, 11 из которых в тяжелом состоянии. Всего пострадали более 100 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил пожарных за то, что они не допустили дальнейшего распространения огня и не допустили повторных взрывов резервуаров с топливом.