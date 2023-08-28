Эксклюзив 28 августа 2023, 19:51 Что должно произойти, чтобы приняли меры? Жительница Махачкалы — о нападении собак на сына Мать пострадавшего в Махачкале мальчика: собаки уже нападали на детей раньше Телеканал «360»

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Случай нападения собак в пригороде Махачкалы — уже далеко не первый, заявила в комментарии «360» мать пострадавшего от атаки псов ребенка. По словам женщины, ранее бродячие животные набрасывались на другого мальчика, его успели отбить взрослые.

Собаки погнались за мальчиком на берегу

«Мы живем неподалеку. Сын был с отцом — тот купался, а мальчик сидел на берегу. Собаки за ним погнались. Это не первый случай, когда они нападают. Я надеюсь, что с этим что-то сделают. Уже кидались не один раз. Сам он не дразнил их», — подчеркнула мать ребенка.

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Она добавила, что на эту тему уже обращались с местной администрацией. Что будет в перспективе, непонятно. Женщина указала, что не говорит о каких-то радикальных мерах, однако о приюте точно можно было бы подумать.

«До этого тоже на мальчика напали, вовремя взрослые подоспели. Что еще должно случиться, чтобы приняли меры? Конечно, сын напуган. Просыпался ночью, плакал. Сейчас пока хромает. Но в целом держится. Психолога пока не предлагали, но мы планируем показать его специалисту, чтобы этот страх до конца с ним не остался», — заключила мать пострадавшего.

Ребенка планируют выписать в ближайшие дни

Врач-травматолог — ортопед ДРКБ обратил внимание, что при поступлении ребенок находился в состоянии сильного стресса.

При осмотре у него выявили укусы в трех зонах — пострадали кисть, коленные суставы и ягодица. Но серьезной опасности травмы не представляли.

«Сейчас уже его состояние лучше. Жизни ничто не угрожает. Проводится необходимая вакцинация. Планируем выписку в течение ближайших трех дней на амбулаторное лечение», — заключил врач.

Меры по отлову собак после ЧП

По факту нападения собак на ребенка уже возбудили дело о халатности. В городе организовали отлов бродячих псов. После этого их стерилизуют, вакцинируют и отправят в питомники для поиска хозяев.

Местные жители указывали, что стая в микрорайоне появилась из-за того, что их подкармливала некая женщина.

Зоозащитник и юрист Анастасия Комагина в беседе с «360» указала, что причина проблемы не в том, что кто-то из жалости кормил псов: с их присутствием на улицах в принципе никак не борются, а следовало был открывать приюты и определять туда животных.