Происшествия 16 августа 2023, 13:39 Житель Урала заманил дочь соседей домой просьбой помочь найти пульт от телевизора МВД: на Урале мужчина заманил девочку домой поиском пульта и удерживал ее РИА «Новости»

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Житель Каменска-Уральского заманил домой девятилетнюю дочь соседей и удерживал ребенка в квартире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Правоохранители выяснили, что днем 15 августа девочка находилась дома с матерью в комнате на первом этаже. К окну подошел мужчина из соседнего подъезда. Школьница узнала этого человека, поскольку он общался с сожителем ее матери.

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По словам Горелых, сосед попросил ребенка помочь найти пульт от телевизора, потерявшийся у него дома. Мать разрешила дочери ненадолго отойти. Вскоре пульт обнаружили за диваном, но вернуться домой девочка не смогла.

«Гражданин усадил ее на диван и сообщил, что отпустит чуть позже», — сказал начальник пресс-службы.

Когда школьница заплакала, сосед дал ей игровой планшет и сообщил, что теперь она не выберется и будет жить с ним. Мужчина пообещал не давать ребенка в обиду.

Мать пыталась вернуть дочь и угрожала соседу сожителем. Через 7,5 часа женщина обратилась в полицию, но к тому времени девочка сама выбралась через окно. В местной больнице проверят, не стала ли школьница объектом посягательств, указал Горелых.

В пресс-службе добавили, что у 39-летней матери девочки еще трое маленьких детей. Женщину не раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, также у нее есть судимости за побои, причастность к грабежу и кражи. Семья живет в коммуналке вместе с мужчиной, которого судили за истязание, угрозу убийством и кражи.

Следователи начали проверку

Следственное управление СК России по Свердловской области написало в Telegram-канале, что следователи в Каменске-Уральском начали проверку после сообщения об удержании ребенка в чужой квартире. По данным Следкома, выбраться школьнице помогли другие соседи.

«Нетрезвый дебошир оказался задержан», — указали в региональном управлении.

Похожий случай произошел в Ижевске 12 августа. Там 15-летняя школьница спрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от приставаний мужчины, у которого была в гостях.