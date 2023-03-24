Эксклюзив 24 марта 2023, 17:15 «Женщина ударилась о сиденье». Пассажир попавшего в ДТП поезда в Сахалинской области рассказал подробности аварии Самосвал врезался в электричку в Сахалинской области

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В Сахалинской области в электричку врезался самосвал. Пассажир пригородного поезда Игорь рассказал «360» подробности аварии.

Собеседник отметил, что сам не пострадал. Он был в наушниках и не видел момента аварии, поэтому не сразу понял, что происходит.

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«Я в наушниках был. Удар сильный был, да», — рассказал Игорь.

Столкновение электрички с самосвалом произошло на перегоне. Мужчина находился во втором вагоне, который наполовину был заполнен пассажирами. В результате аварии среди них никто не пострадал. Однако досталось женщине из соседнего вагона.

«Там женщина ударилась о сиденье в первом вагоне», — подчеркнул он.

После удара поезд сразу остановился, вдалеке уже что-то горело, пояснил Игорь. После этого все пассажиры вышли на улицу. Он видел, что у самосвала оторвало колеса.

«Кабина лежала на улице, два колеса валялись, а кузов лежал, где поезда. Там еще что-то горело, пожарная служба приехала», — добавил он.

На место приехали пожарные и две бригады скорой помощи. Потом людей стали развозить по домам, заключил Игорь.

По данным губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, авария произошла по пути из Долинского района в Томари. Из-за удара произошел разлив топлива, который и спровоцировал возгорание.

По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет. Валерий Лимаренко Губернатор Сахалинской области

На место выехали сотрудники МЧС и скорая помощь. В попавшем в аварию поезде было 99 человек. Из них 26 пассажиров уехали самостоятельно. На место ДТП выехали два автобуса вместимостью 90 человек. Также туда отправились мэры Долинского и Томаринского района и дополнительные кареты скорой помощи, подчеркнул глава региона.

«Все пассажиры попавшего в ДТП поезда развезены по домам. Буквально доставлены до своих подъездов. Благодарю администрацию Томаринского района за помощь», — подчеркнул Лимаренко в Telegram-канале.

Он добавил, что водитель самосвала госпитализирован. Мужчина проходит обследование в Томаринской больнице, где ему поставят точный диагноз и назначат лечение.