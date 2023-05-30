Эксклюзив 30 мая 2023, 12:33 «Жалкая попытка». Киевский режим хотел ответить на удары ВКС России, но не осилил Политолог Михайлов: атака БПЛА на Москву — попытка ответить на удары по объектам в Киеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинцы хотели отомстить за удары по стратегическим объектам и направили беспилотники на Москву. По данным Минобороны, боевики задействовали в атаке восемь БПЛА: три из них при помощи средств радиоэлектронной борьбы заставили сменить направление, еще пять сбили в Подмосковье. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил «360», что Россия ответит жестко.

Далее — прямая речь.

Жалкая попытка

Нападение украинских беспилотников на Москву стало жалкой попыткой ответа на удары российских военных по стратегическим объектам в Киеве. На мой взгляд, атака не удалась.

Прекрасно отработал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»: часть беспилотников увели от цели посредством систем радиоэлектронной борьбы, остальные не долетели.

О чем это говорит? БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания могли нести в себе по три кумулятивных заряда. По мощности они, очевидно, гораздо слабее дронов «Герань-2». Наши беспилотники долетают, а украинские с неизвестным названием — нет.

Информационная война

Западные СМИ разогнали тему о том, что на Москву совершили нападение, якобы эвакуировали целые районы. Однако все это информационная война.

Беспилотники запустили с пока неконтролируемых российскими войсками Сумской и Черниговской областей. Именно оттуда наносили удары по Белгородской, Брянской и Курской областям. Руководству страны очевидно, что с этими регионами нужно что-то решать, определенные задачи Минобороны России поставили.

Допускать подобного нельзя. Даже такие жалкие попытки атаки украинские и западные пропагандисты используют для раскачивания ситуации.

Подобные БПЛА применяли и для ударов по Краснодарскому краю — не долетели, их сбили. Опять же, они не остановятся и продолжат совершенствоваться. Беспилотные аппараты навела западная разведка, и это нужно учитывать для предотвращения новых атак.

Неминуемый ответ

В ближайшее время мы увидим ответ на подобную наглость. Киевский режим сначала заявлял, что это не он, но теперь мы узнали об обратном. На Украине ведь кричали, что москвичи и Москва должны прочувствовать удары по населению.

Россия не бьет по населению — она бьет по стратегическим объектам. А вот беспилотные аппараты, которые залетели в квартиры, — это удары по населению. Выводы сделают, ответ неминуем и жесток.