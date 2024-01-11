Эксклюзив 11 января 2024, 14:34 «Земля прямо под ней провалилась». Сын пострадавшей в Азове женщины — о ЧП с машиной Житель Азова заявил, что его мать провела полчаса в провалившемся под землю авто

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В городе Азове Ростовской области женщина на машине ехала по грунтовой дороге и провалилась под землю. Она провела в темноте около получаса, получила травмы ног, головы и испытала сильный стресс, заявил «360» сын пострадавшей.

Дорога обрушилась

«Распереживалась, отдыхает. Она там стресс перенесла сильный», — сказал он.

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Мужчина опроверг информацию о том, что машина провалилась в канализационный люк. По его словам, тот находился немного правее. Легковушка же рухнула вместе с грунтом на неасфальтированной дороге в районе улицы Севастопольской и переулка Куникова.

Она ехала по ямкам, объезжала, и раз — резко под землю ушла. Провалилась. Капотом вниз, даже «мордой» — просто как в пустоту ушла. <…> Сама дорога под ней ушла, земля прямо под ней провалилась. <…> Она сейчас дальше продолжает осыпаться. Сын пострадавшей

Полчаса под землей

Сильных повреждений машина не получила. Провалившись под дорогу, легковушка уперлась в трубы, пробила коробку передач, помяла кузов и местами оцарапала краску. Женщина тоже, по словам сына, пострадала скорее психологически. Госпитализация ей не потребовалась.

«Травмы она небольшие получила — ноги побила, чуть-чуть головой ударилась. Скорая помощь ее не забирала, осмотрела — шишки. Больше испугалась, потому что пока МЧС [работало], она в этой темноте примерно полчаса была», — сказал он.

Администрация города Азова / Telegram

Как только машина ушла под землю, его мать начала сигналить и звать на помощь. Собеседник «360» сказал, что очевидцы быстро подоспели. Приехал и его отец, но вытащить женщину смогли только спасатели.

«Хорошо, что машина еще хетчбэк — через заднюю дверь получилось вытащить ее», — сказал он.

Утечек нет

Очевидных причин обвала на месте аварии не нашли, сообщила горадминистрация Азова. Специалисты «Азовводоканала» огородили место происшествия. По их информации, машина угодила в яму на месте просадки грунта. Однако ни повреждений водопроводных и канализационных линий, ни утечек, ни заторов там не нашли.

Состояние коммуникаций на этой территории не вызывало проблем. <…> При сегодняшнем обследовании каких-либо утечек, которые могли бы привести к обвалу грунта, не выявлено. Администрация города Азова

В 2014 году на этом месте реконструировали канализационный коллектор и заменили трубопровод. Коммунальщики проведут земляные работы, чтобы выяснить причину провала.

В Москве 11 января обрушился участок дороги площадью несколько квадратных метров. Асфальт обвалился на Международной улице. Очевидцы вызвали коммунальщиков.