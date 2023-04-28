Эксклюзив 28 апреля 2023, 00:14 «Здесь сгорело все». Жители курганской деревни Логоушки пожаловались на долгое ожидание пожарных Жители пострадавшей от пожара курганской деревни Логоушки рассказали о долгом ожидании МЧС

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Пожар в деревне Логоушке в Курганской области начался с горящей травы около железной дороги. Жители сразу же вызвали по номеру 112 пожарных, но пока экипажи добрались до населенного пункта пламя перекинулось на дома. Об этом люди из деревни рассказали в беседе с «360».

Пламя охватило жилые дома

Жительница Логоушки Евгения Овчинникова рассказала, что успела забрать из дома только паспорт во время эвакуации. Но возвращаться ей уже некуда.

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«У меня полностью сгорел дом. У мамы сгорел дом. Когда началась эвакуация мы выбежали в чем были. Теперь я не знаю, куда мы. Здесь сгорело все, а я взяла с собой только паспорт», — рассказала женщина.

Она подтвердила сообщение МЧС, что в одном из домов погибла местная жительница. По ее словам, это была баба Таня, которую просто не смогли вытащить из горящего дома.

У еще одной жительницы деревни Валентины Осиповой дом уцелел, благодаря усилиям сына и внука. Она пояснила, что жилье обшито сайдингом и мужчины его поливали несколько часов подряд. По ее словам, она вызвала пожарных, когда еще горела трава около железной дороги.

«Пламя продвигалось сюда, к нам в деревню. Я сразу 112 позвонила. Они сказали, что машины выехали. Пока их ждали дома начали гореть. За полтора часа ни одного экипажа, а когда они появились, то поехали в сторону железной дороги, хотя уже горели дома. Мы начали тушить вручную», — рассказала женщина.

Валентина Осипова добавила, что сначала в деревню приехали всего три машины. Только к вечеру их стало много. Эвакуироваться она не захотела, заявив, что отправится к родным в соседнее село.

Пожарные не успели

Информацию о том, что пожарных не было долго подтвердила Галина Кашина. В Логоушках у нее дача, о судьбе которой она не знает, так как вместе с родными уехала пока пламя не дошло до ее дома.

«Дело в том, что долго не было пожарных. Я не засекала время, но около часа. Уже дома полыхали, а их все не было», — рассказала она.

На вопрос, готовились ли муниципальные власти к пожароопасному сезону Галина Кашина ответила отрицательно.

«Мы звонили в сельский совет с соседкой, говорили, что вокруг деревни много сухостоя и в прошлом году никаких мер не принимали и в этом году никаких мер не принимали. Вот и результат — сгорела деревня», — подытожила она.

По последним данным регионального главка МЧС, пожар в деревне Логоушка локализовали. Всего пламя охватило 90 гектаров. Пожарным удалось отстоять 134 дома. На месте продолжают работать более 180 человек и 146 единиц техники.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации в столице региона и Кетовском муниципальном округе, куда входит деревня Логоушка. Для эвакуированных жителей организовали пункты временного размещения. Всех желающих вывезли на автобусах.