Эксклюзив 07 июля 2023, 12:02 «Завтра могут облить кислотой». Адвоката подмосковной палаты преследовали 2 года до нападения Адвокат Пономарева назвала свою профессиональную деятельность причиной нападения на нее

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Члена Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву преследовали два года до нападения из-за ее профессиональной деятельности. Об этом юрист сообщила «360».

По словам Пономаревой, нападение произошло возле дома № 16к1 по Рублевскому шоссе 6 июля. Адвокат и ее подруга ждали автобус на остановке, когда к ним быстрым шагом подошел молодой человек. У него в руках был пластиковый стакан с зеленой жидкостью.

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«Сказал: „Здравствуйте, девушки“», — вспомнила юрист.

После этого парень плеснул в Пономареву зеленкой. Затем нападавший вместе с сообщником скрылся с места происшествия.

«Он был не один, их было вдвое. Они вдвоем убежали в сторону дома № 18», — сообщила пострадавшая.

Адвокат описала нападавшего как парня славянской внешности ростом не более 170 сантиметров. Собеседница «360» отметила, что злоумышленники преследовали ее от подъезда. Юрист получила травму.

«Ожог роговицы второй степени, все лицо залито зеленкой, все ногти, все тело», — поделилась Пономарева.

Устроили слежку и облили машину

Пострадавшая назвала причиной произошедшего свою профессиональную деятельность. По словам адвоката, других объяснений быть не может.

«У меня нет врагов. Посмотрите все мои соцсети — я позитивный человек, никогда никого не обижала», — подчеркнула собеседница «360».

Задолго до нападения юрист начала получать угрозы. Неизвестные присылали ей требования говорить правду и писали, что «в следующий раз она не отмоется».

Однажды злоумышленники облили автомобиль Пономаревой краской. Кроме того, они устроили слежку за адвокатом, присылали ей фотографии. Неизвестные нашли ее даже в 80 километрах от Москвы, сказала пострадавшая.

«Я уже не могу больше молчать. Два года они меня испытывали на терпение, мне нужна поддержка», — отметила Пономарева.

После того как ее облили зеленкой, юрист и ее подруга вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая написала заявление на нападавших.

«Сегодня они меня облили зеленкой, завтра могут кислотой. Я просто хочу быть нормальной женщиной, хочу жить. Я устала, за два года я устала», — подытожила адвокат.