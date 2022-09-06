ФСБ задержала участников групп «Колумбайн» и «М.К.У.». Главное | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 14:09 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:59) Поделиться Telegram

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Viber ФСБ обыскала подписчиков запрещенных групп «Колумбайн». Родителям напомнили о необходимости следить за ребенком в Сети Правозащитник Мельников объяснил, может ли наступить ответственность за подписку в соцсети Источник фото: РИА «Новости»

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ФСБ провела обыски у 187 участников интернет-сообществ «Колумбайн»* и «Маньяки; культ убийц» в 46 регионах страны. У части из них нашли экстремистские материалы, оружие, а также переписку с идеологами украинского национализма.

В ведомстве пояснили, что среди участников интернет-сообществ выявили «сторонников идеологии массовых убийств», а сами группы в соцсетях модерировали члены террористического движения «Колумбайн»* и украинской радикальной неонацистской группировки «Маньяки; культ убийств».

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У 30 подозреваемых силовики изъяли холодное оружие, на компьютерах и смартфонах нашли пропагандистские материалы экстремистского и террористического характера, фото и видео антиправительственных «акций прямого действия», а также инструкции по проведению диверсий и переписку с «украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований».

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В том числе на электронных носителях у подозреваемых нашли изображения нацистской свастики, символику нацбатальона «Азов»** и организаций, проповедующих теорию расового и национального превосходства, а также «иконы» Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили массовую стрельбу в школе «Колумбайн». У задержанных участников интернет-сообществ также обнаружили татуировки с изображением запрещенной нацистской символики.

Один из подозреваемых рассказал следователям о том, что обсуждал с предположительным создателем радикальной группировки «Маньяки; культ убийц» Егором Красновым «темы национальности и этноса в плохом ключе». Также куратор якобы рассказывал о собственных преступлениях и предлагал инструкции по сборке самодельных взрывных устройств из бытовой химии и подручных материалов. Кадры допроса опубликовала Федеральная служба безопасности.

Опасные подписки

За простую подписку на сообщество в социальной сети ответственность наступить не может, рассказал «360» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, сейчас силовики должны будут доказать, что подозреваемые действительно принадлежали к незаконным формированиям и запрещенным организациям.

«Видимо, обыски прошли у всех граждан, находящихся в этих группах. А теперь будут смотреть и проверять, кто вел переписку, кто был непосредственно вовлечен в деятельность этой группы и так далее», — объяснил Мельников.

По его мнению, большинство тех, у кого прошли обыски, могут проходить по делу об участии в террористической организации только как свидетели. Мельников подчеркнул, что даже наличие у человека провокационных материалов еще не говорит о его вине.

«Люди могут быть заинтересованы в раскрытии каких-то преступных групп, то есть следить за ними с целью последующей передачи информации правоохранительным органам о деятельности таких сообществ», — объяснил правозащитник.

Он также добавил, что в случае с «Колумбайном»* и «Азовом»** россияне могли сохранять материалы и символику еще до того, как организации запретили в России — в феврале и августе 2022 года соответственно.

«В этом надо будет разбираться и доказывать. К тому же некоторые могут хранить подобные файлы как свидетельства преступных действий подобного рода сообществ», — сказал Мельников.

Уберечь подростков

Очень часто участниками подобных сообществ в социальных сетях становятся подростки и молодежь. ФСБ не раскрывает возраст россиян, у которых проходили обыски, но можно предположить, что не все они достигли совершеннолетия. В таком случае, по словам Ивана Мельникова, заведут еще одно уголовное дело — за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

«Должны будут проверять других участников групп, кто вовлек туда несовершеннолетних, как они туда попали, может быть, кто-то им прислал ссылку, пригласил в эту группу и так далее», — рассказал Мельников.

При этом правозащитник напомнил, что, по статистике, в России 97-98% приговоров — обвинительные, так что лучше не рисковать и не вступать в сомнительные группы и сообщества.

В 2020 году 14-летнюю школьницу из Красноярска поместили в психиатрическую лечебницу якобы из-за подписки на сообщество «Колумбайн»* — тогда движение еще не было признано террористическим в России.

По словам правозащитника, родители должны пристально следить за тем, что делает их ребенок в интернете, чтобы уберечь его от попадания в такие деструктивные сообщества.

«Существует масса программ соответствующих, в том числе можно скачать программное обеспечение, которое допускает ребенка только к проверенному контенту. Помимо этого, конечно, родителям стоит подписаться на своих детей и смотреть за тем, что они делают», — заключил Мельников.

* «Колумбайн» — террористическое движение, запрещенное на территории Российской Федерации.

** Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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