Эксклюзив 20 июля 2023, 22:07 Отец забил до смерти обидчика дочери в Нижегородской области. Тело погибшего нашли зарытым в лесу Жителя Нижегородской области будут судить за избиение до смерти обидчика дочери РИА «Новости»

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В Нижегородской области арестовали двух обвиняемых в избиении до смерти жителя поселка Сатис. Его тело нашли зарытым в лесу осенью минувшего года. Предположительно, с мужчиной расправились из-за того, что он якобы приставал к дочери одного из предполагаемых убийц.

Мужчину убили 8 октября 2022 года в поселке Сатис. По данным следствия, ночью на него напали два нетрезвых приятеля. Сначала они избивали его возле одного из жилых домов, потом увезли на берег реки. Там истязания продолжились.

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В итоге преступники забили свою жертву до смерти. Тело подельники вывезли в Вознесенский район, где зарыли в лесу. Погибшему мужчине было 50 лет. По факту его смерти возбудили дело об умышленном причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Уже 11 октября подозреваемых задержали. В тот же день нашли и тело мужчины. Фигурантов дела заключили под стражу.

«Предварительно, мотивом послужила обида дочери одного из подозреваемых на потерпевшего», — указали в региональном СУ СК.

nnovgorod.sledcom.ru

Брат одного из фигурантов в беседе с «360» рассказал, что материалы дела передали в суд. По его словам, погибший неоднократно приставал к его племяннице, это и стало мотивом нападения.

«Они узнали обо всей истории с приставаниями, когда жарили шашлыки и были в нетрезвом состоянии. Одно обстоятельство наложилось на другое. В чем виноваты, за то и понесут свое наказание. Думаю, суд сам решит, как и что будет дальше», — добавил мужчина.

Родственник арестованного добавил, что его брат хотел защитить свою дочь, но «так получилось, силу не рассчитал».

«Потом испугались, решили скрыть. Впоследствии все-таки признали свою вину. От сумы до тюрьмы не зарекайся. <…> Никто никого не хотел лишать жизни», — заключил он.

По данным Telegram-канала Baza, дочери, к которой, по предварительным данным, приставал погибший, на момент совершения преступления было 17 лет. Ирина (имя изменено — прим. ред.) направлялась на учебу, когда на дороге ее начал теснить автомобиль с двумя мужчинами в салоне. Они предлагали подвезти девушку.

Ирина смогла добежать до остановки, тогда машина остановилась и стала ее караулить. Вскоре пришел автобус, и девушка смогла уехать. После она пожаловалась отцу и рассказала, что смогла узнать одного из обидчиков, объяснив, кого именно имеет в виду. Отец Ирины решил отомстить. В итоге все закончилось гибелью мужчины.