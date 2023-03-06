Происшествия 06 марта 2023, 18:51 Бомба замедленного действия. За покушением на Малофеева стоит неонацист из России Что известно о покушении на главу «Царьграда» Малофеева. Главное Telegram

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Неонацисты попытались взорвать автомобиль главы «Царьграда» Константина Малофеева. Однако силовики смогли вовремя обезвредить бомбу. Подозреваемым в покушении оказался скинхед и ультрас, который еще недавно вел свой успешный бизнес в России и до сих пор сохраняет в стране некоторые активы. Почему ранее он не попадал в поле зрения спецслужб и спокойно торговал одеждой с неонацисткой символикой — загадка.

Покушение на Малофеева

Федеральная служба безопасности предотвратила покушение на директора группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Автомобиль предпринимателя заминировали, но силовикам удалось предотвратить взрыв.

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Момент установки взрывного устройства попал на камеру видеонаблюдения. Неизвестный мужчина в маске подошел к припаркованной на улице иномарке, присел у заднего левого колеса, сунул руку под днище, после поднялся и быстро ушел.

Взрывное устройство извлекли с помощью специального робота-сапера. Судя по кадрам официального видео от ФСБ, операция происходила не на парковке, а в пустом гараже под контролем спецслужб.

Скинхед из евреев

План несостоявшегося покушения был такой же, как при подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной. Так же действовали и террористы в августе 2022 года, когда пытались устроить взрыв нефтегазовом комплексе в Волгоградской области.

Как утверждают следователи, в этом нет ничего удивительного: за нападением на Малофеева и атакой в Волгограде стоит один человек. Это гражданин России Денис Капустин, также известный по фамилии Никитин. Он был другом покойного неонациста Максима Марцинкевича, сообщил Telegram-канал Mash.

Семья Капустина переехала в 2001 году в Германию как еврейские беженцы, они довольно быстро получили вид на жительство и осели в Кельне. Денису тогда было 17 лет. Он рассказывал в интервью полякам, что легко влился в компанию скинхедов и увлекся боями без правил.

Когда Капустину исполнилось 22 года, он вернулся в Россию и подружился с ультрас ЦСКА. Нет, футбол был ему не интересен — нравились крупные уличные драки. При этом молодой человек по-прежнему поддерживал теорию «верховенства белой расы», писал Der Spiegel.

Бегство на Украину

Но одними драками сыт не будешь, а профессии или специальности у Капустина не было. Тогда он решил двинуться в бизнес и в 2008-м, скопив и заняв некоторую сумму, запустил бренд White Rex, параллельно взявшись за организацию боев без правил.

Хотя позднее Капустин открещивался от неонацистской идеологии, трудно представить, чтобы вещи White Rex носили бы люди другой идеологической принадлежности, писал «Коммерсант». Начались туры в Европу и бывшие республики СССР.

Белорусы подобные мероприятия сразу запретили, и неонацисту пришлось спасаться бегством. А вот украинцы приняли его на ура: с 2014 года там начала расти популярность ультраправых идей и в добровольческие батальоны принимали людей именно с такими взглядами.

Скоро бизнес начал разваливаться. С США, на которые так надеялся Капустин, не получилось, зато вышло привлечь внимание ФБР. Недолго думая, мужчина уехал на Украину, где создал «Русский добровольческий корпус». Теперь он воюет с бывшими соотечественниками.

Убийца, лжец и бизнесмен

Капустин был организатором и непосредственным участником недавнего нападения в Брянской области. Хотя группа «Русского добровольческого корпуса» заявляла, что не трогает гражданских, они убили двух мирных жителей, ранили взрослого и ребенка.

Следуя традициям своих идейных вдохновителей — нацистов фюрера, — диверсанты не побрезговали мародерством и грабежом, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения.

Следственный комитет возбудил против Капустина несколько уголовных дел. При этом, по информации блогеров, неонацист до сих пор остается совладельцем московского автосервиса «Бриолин Авто». А White Rex до недавнего времени продавали в российских маркетплейсах.