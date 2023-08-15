Эксклюзив 15 августа 2023, 22:52 Взрыв рядом с АЗС в Махачкале. Как все было? Обозреватель «360» Бер: скоро могут появиться новые факты о взрыве на АЗС в Махачкале Телеканал «360»

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Вечером 14 августа в Махачкале прозвучал взрыв. На камеру видеорегистратора местного жителя попал момент детонации рядом с АЗС в районе автосервиса. До второго оставалось несколько минут, но люди не знали этого, пытались потушить пламя и помочь попавшим в беду. Очевидцы рассказывали, что люди выходили из машин, словно контуженные, и не могли стоять на ногах. О том, что произошло в Дагестане, рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

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Много случайностей

Как выяснилось, изначально пожар и взрыв произошли на станции техобслуживания автомобилей. По словам очевидца, транспортное средство, проходившее техобслуживание напротив АЗС, внезапно загорелось. Пламя стало быстро распространяться по кузову, и через несколько секунд взорвался баллон с газом, установленный на машине.

По трагическому стечению обстоятельств станция техобслуживания имела склады — и на одном из таких местный предприниматель хранил удобрения в виде аммиачной селитры.

Помните, три года назад в Бейруте произошел сильный взрыв в порту? Там тоже сдетонировали неправильно хранящиеся удобрения. Тогда погибли 210 человек и 3500 получили ранения.

На станции автосервиса в Махачкале из-за взорвавшейся селитры взрыв был настолько мощным, что ударная волна разрушила все в радиусе несколько сотен метров. Люди, находившиеся в автосервисе, и водители проезжавших мимо эпицентра автомобилей погибли мгновенно.

Местный житель в этот момент подъезжал к месту ЧП, видел, что после первого взрыва многие были не в состоянии передвигаться. Он пытался помочь, и почти сразу прозвучал второй взрыв.

На заправке находились восемь цистерн с горючим

Две из них взорвались из-за ударной волны. Шоссе, на котором произошел взрыв, ведет к морю — это объясняет большое скопление машин рядом с местом детонации.

СМИ сообщили, что в автосервисе хранилось 100 тонн взрывоопасных удобрений. Это в 30 раз меньше, чем в том же Бейруте, но все же.

Сейчас Следственный комитет устанавливает личность владельца удобрений и автосервиса, а генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после трагедии на АЗС.

На самом деле, если будут выявлены нарушения по АЗС, хранения и вообще законности хранения селитры в столице Республики Дагестан, не сомневаюсь, будут заведены и уголовные дела. Очевидцы утверждают, что на этом участке дороги всегда большое скопление людей и машин. Рядом торговый центр, мойки, автосервисы. В общем, оживленный район, в котором хранить тонны взрывоопасных грузов небезопасно.

Пострадавших — сотни, больницы не справлялись с потоком раненых. На помощь приехали медбригады из Чечни.

А что с владельцем АЗС и склада?

На самом деле, интересно, почему у владельца удобрений было разрешение на хранение такого опасного товара рядом с автозаправкой. В Сети сообщили, что у владельца АЗС тоже было не все гладко с документами.

Ибрагим Шамхалов — так зовут хозяина заправки — ранее имел штрафы. Среди них — перечислю по порядку: отсутствие системы охлаждения с помощью водяного орошения, несоблюдение расстояния от резервуаров с водой, несоблюдение противопожарного расстояния от подземных резервуаров жидкого моторного топлива до второстепенной дороги. Также контролирующие органы фиксировали, что резервуары с жидким моторным топливом не оборудованы системами предотвращения их переполнения, а заправочные площадки и островки не оборудованы сигнализаторами до взрывоопасных концентраций. Попросту не установлены необходимые датчики.

Итог

По последним данным, из-за происшествия погибли 35 человек. По данным Минздрава, еще 115 получили ранения, 62 находятся в больницах. Среди них 16 детей. Двух подростков 14 и 15 лет не могут найти родители после взрыва. Сообщается, что оба работали на автомойке. Возможно, ребята подрабатывали там на время летних каникул.

По поводу погибших — их число будет меняться, так как следователи находят на месте трагедии новые фрагменты тел. Чтобы установить их личности, проведут ДНК-экспертизу.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов считает, что причиной трагедии послужила жадность недобросовестных предпринимателей. Продажа сжиженного газа нередко ведется незаконно. К тому же АЗС не должна размещаться рядом с автосервисом, где ведутся сварочные работы.

Пока основной версией ЧП следователи считают хранение токсичных и взрывоопасных удобрений в людном месте. Расследование продолжается, и есть вероятность, что скоро будут известны новые факты о трагедии в Махачкале.