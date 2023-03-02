Эксклюзив 02 марта 2023, 11:54 Взрыв произошел в Тульской области: главное о ЧП, фото и видео с места ЕДДС подтвердила сообщения о взрыве в Тульской области

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ЧП произошло неподалеку от поселка Березовского в Тульской области. Местные жители сообщили, что слышали взрыв. На место прибыли сотрудники регионального СК, полиция и спасатели. Провели проверку и специалисты газовой службы.

«Что случилось — устанавливается. Это не газ. В районе 08:00 был какой-то звук, но не придали значения. Это [произошло] в районе километра от Березовского. От нашей организации туда ездил человек», — рассказали представители газовой службы в комментарии «360».

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Мастер, который был на месте, уточнил, что в радиусе километра, где произошел «громкий хлопок», нет жилых домов.

«Там лесополоса и поле. Никаких коммуникаций. На месте разбираются правоохранители и оперативные службы», — подчеркнул специалист.

В региональном СУ СК РФ заявили, что подробностей происшествия пока нет. На месте работают следователи. В ГУ МЧС Тульской области сообщили, что уточняют подробности. Других комментариев не предоставили.

Телеканал «360»

Местные жители в комментарии «360» рассказали, что на месте происшествия обнаружили воронку. Само ЧП, по их словам, было в районе 07:30, недалеко от улицы Молодежной.

«Я проживаю в самом поселке Березовский. Где-то в 7:20–7:35 я слышала громкий хлопок, но подумала, что это дверь подъезда от ветра захлопнулась», — поделилась одна из жительниц.

В приемной главы Киреевского района региона заявили, что по факту случившегося идет расследование, от других комментариев сотрудники воздержались.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Киреевского района в комментарии ТАСС заявили, что в результате взрыва на территории Тульской области пострадавших и повреждений нет.

В ЕДДС также указали на то, что место ЧП находится примерно в километре от жилых домов. Воронка на земле есть, но не очень большая, добавил собеседник агентства. Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов уточнил в беседе с ТАСС, что в результате случившегося никто не пострадал.

Власти Тульской области подтвердили РИА «Новости», что в 600 метрах от населенного пункта Березовский обнаружили воронку от взрыва. Травмы никто не получил.