Происшествия 04 декабря 2022, 20:07 Взрыв прогремел в доме в Нижневартовске. Что известно к этому часу Число погибших от взрыва дома в Нижневартовске увеличилось до 6

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В доме № 6а на улице Мира в Нижневартовске прогремел взрыв. Здание частично обрушилось, спасатели эвакуировали жильцов. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, пока известно о шести погибших. Что нужно знать о ЧП — в материале «360».

Погибли и пострадали

По предварительным данным, в пятиэтажке взорвался газовый баллон. Травмы получили по меньшей мере 10 человек, троих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в больницы. Сначала источники сообщили о пяти погибших, но вскоре информацию уточнили — медики сумели реанимировать одного из считавшихся мертвым. Спустя некоторое время спасатели извлекли из-под обломков тело пятого, а затем и шестого погибшего.

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По словам представителей МЧС, под завалами могут находиться люди. Речь идет как минимум о троих. Источник «Известий» рассказал, что среди них может быть 12-летний ребенок. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Из жилого дома эвакуировали 237 жильцов, включая 44 детей.

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Позже данные о пострадавших обновили. В администрации Нижневартовска рассказали, что в Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставили четырех человек (двух мужчин и двух женщин). По словам врачей, трое находятся в тяжелом состоянии, еще один получил травмы средней степени тяжести.

Что стало причиной взрыва

Источник «360» сообщил, что в пострадавшем доме не было центрального газоснабжения. В ходе разборов завалов спасатели обнаружили в поврежденном здании разгерметизированный газовый баллон. По предварительной информации, неосторожное обращение с ним и стало причиной взрыва в пятиэтажке.

В одной из квартир проводили ремонт, сообщила «Вечерняя Москва». По информации источников издания, специалисты занимались монтажом натяжных потолков. Принадлежал ли газовый баллон строительной бригаде — неизвестно.

Что пострадало

В пресс-службе МЧС рассказали, что в результате взрыва оказались повреждены межэтажные перекрытия и перегородки первого, второго и третьего этажей. Людей экстренно эвакуировали, их разместят в пунктах временного размещения.

«Размещение на базе восьмой школы, она здесь недалеко находится, на 56 человек. Все эвакуированные будут обеспечены питанием, горячим чаем и проживанием», — рассказал мэр города Дмитрий Кощенко. При необходимости центр сможет принять до 250 человек. Глава города добавил, что людям окажут и психологическую помощь. Власти открыли горячую линию 8 (3466) 242580.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его расследование взяли на контроль сотрудники региональной прокуратуры.