Происшествия 21 ноября 2022, 18:24 Взрыв на Сахалине и пожар в Москве. Беспечность и равнодушие стоили людям жизней Спасатель Гофштейн рассказал, как покидать горящее помещение РИА «Новости»

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Взрыв в доме на Сахалине и пожар на цветочном складе в Москве имеют много общего: виной обоим происшествиям стали человеческая самонадеянность и нежелание соблюдать элементарные правила безопасности, а также «слепота» проверяющих инстанций и равнодушие чиновников.

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Взрыв на Сахалине

Днем 19 ноября в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине раздался взрыв, который обрушил все пять этажей здания одного из подъездов. Погибли 10 человек, четверо из них — дети. Пострадали еще 10 жильцов, одного до сих пор не могут найти.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал, что каждая семья, лишившаяся крова, получит жилье и материальную помощь. Также выплатят деньги пострадавшим, которые попали в больницу, и родственникам погибших.

Эксперты выяснили, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона на первом этаже. Очевидцы рассказали, что еще накануне почувствовали сильный запах газа возле дома, однако экстренные службы никто не стал вызывать.

Газификация могла помочь

Почетный профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин отметил в разговоре с «360», что трагедии можно избежать, если бы местные власти вовремя газифицировали дом.

Насколько знаю, на Сахалине и во многих других регионах многоэтажные дома, в том числе пятиэтажки, централизованно не газифицированы. Люди используют газовые баллоны для приготовления пищи, для отопления Евгений Мешалкин.

Эксперт подтвердил, что утечку из такого баллона зафиксировать практически невозможно — на нем нет никаких датчиков. Как только концентрация газа достигает взрывоопасного значения, любой электрический контакт или прикуренная сигарета закончится взрывом.

«Существуют газоанализаторы. В помещении, где располагаются стационарные системы газоснабжения, газовые баллоны, газовое оборудование, плиты, должны стоять датчики на обнаружение газа», — пояснил Мешалкин.

Он уточнил, что такой прибор при выявлении взрывоопасной концентрации подает сигнал. Если датчик находится на газовой магистрали какой-то линии, он сразу перекрывает подачу газа.

Пресс-служба МЧС

Пожар у трех вокзалов

Днем 20 ноября крупный пожар случился в Москве: около трех вокзалов на Комсомольской площади загорелось кирпичное двухэтажное здание цветочного склада. Площадь пожара достигала порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

Между этажами частично обрушились перекрытия. На первом этаже, в цветочной оранжерее, оказались заблокированы люди.

Полицейские услышали их крики, вскрыли запертый вход и освободили шестерых взрослых и четырехлетнюю девочку — дочку одной из сотрудниц.

Огонь тушили около девяти часов. Следователи установили, что пожар на складе произошел из-за неправильного хранения товаров и несоблюдения правил пожарной безопасности. Как оказалось, еще в 2019 году инспекторы МЧС нашли там более 20 нарушений.

Они обошлись цветочникам всего в два штрафа: шесть тысяч рублей для физического лица и 150 тысяч — для юридического. Восьмерым погибшим такое пренебрежение правилами стоило куда дороже.

Наплевательское отношение к безопасности

Заслуженный спасатель Российской Федерации Александр Гофштейн подчеркнул, что на любом складе или в производственном помещении должен быть свободный доступ к аварийным выходам, которые должны легко открываться.

Аварийные выходы ни в коем случае не должны быть заблокированы или заставлены! Им положено постоянно находиться в боевом состоянии. Приказом по предприятию назначается лицо, которое отвечает за состояние аварийных выходов Александр Гофштейн.

Судя по тому, что произошло, к правилам безопасности отнеслись наплевательски. Гофштейн уточнил, что во время пожара может возникнуть несколько серьезных проблем: отрез пути пламенем, заблокированный аварийный выход и угарный газ.

«Поскольку угарный газ немного легче воздуха, над полом остается такое пространство, в котором еще можно дышать. Поэтому нужно становиться на четвереньки или ползком и скорее драпать к любому выходу», — сказал спасатель.

Ответственные владельцы помещения, помимо стандартных средств пожаротушения вроде огнетушителей и песка, приобретают специальные шлемы СПИ — самоспасатели изолирующие. Они подарят лишние 15–20 минут свободного дыхания в случае нештатной ситуации, объяснил собеседник «360».

«Когда мы нарушаем законы и элементарные правила, то подвергаем опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. И такое происходит сплошь да рядом», — резюмировал Гофштейн.