19 ноября 2022, 13:14
Взрыв газа разрушил пятиэтажку на Сахалине. Что известно на данный момент
Власти региона: родным жертв взрыва на Сахалине выплатят по 1 млн рублей
Взрыв газа случился в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине. Спасатели продолжают разгребать завалы на месте происшествия, информация о количестве жертв постоянно обновляется. «360» обобщил данные о трагедии, поступившие на этот час.
Что случилось
По информации регионального ГУ МЧС, газ взорвался в жилом доме № 6а на улице Библиотечной в 05:03 по московскому времени (на Сахалине было 13:03). Произошло «обрушение с пятого по первый этаж». Уточнялось, что под завалами могут находиться шесть человек.
Реклама
Всего в доме было 33 жильца. На данный момент известно о девяти погибших, четверо из которых — дети. Пострадали как минимум 10 человек, в том числе пожарный (от госпитализации он отказался).
Реклама
Одну из пострадавших отправили в Южно-Сахалинск на рейсе санавиации. Ее уже экстренно прооперировали, однако состояние женщины остается тяжелым, и ее решили направить в областной центр. Там ее уже ждут профильные специалисты.
На место обрушения прибыли 59 спасателей с 13 спецмашинами. Кроме того, туда направили вертолет МЧС Ми-8. Позже к взорвавшемуся дому прибыла дополнительная аэромобильная группировка МЧС России — 26 человек, в том числе кинологи и психологи. По данным властей региона, часть родственников жертв уже обратились за психологической помощью.
Причина взрыва
Дом на 80 квартир построили в 1980 году и капитально отремонтировали шесть лет назад. Он не газифицирован. Однако очевидцы рассказали «360», что еще накануне чувствовали сильный запах газа возле дома на Библиотечной, но экстренные службы почему-то никто не вызвал.
Администрация Тымовского городского округа назвала предварительной причиной взрыва неправильные хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. «Царьград» написал, что баллон, вероятно, занесли из холода в тепло и он не выдержал перепала температур. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что, возможно, взорвался 20-литровый баллон в квартире, притом такие баллоны вообще запрещено держать в помещениях.
Сейчас стемнело, и спасатели используют для разбора завалов световые башни. Также на месте работают эксперты, оценивающие состояние дома после взрыва.
К дому прибыли три бригады скорой помощи. В центральной районной больнице Тымовского развернули несколько операционных. Дополнительные бригады хирургов заступили на смену. Ситуация остается на контроле главы Минздрава региона Владимира Кузнецова. При необходимости для оказания медпомощи пострадавшим примут дополнительные меры.
Помощь жильцам
Для жителей пострадавшего дома сразу же организовали пункт временного размещения в местном доме культуры — со спальными местами, горячей едой и водой и всеми вещами, необходимыми на первое время. В Тымовском на открытом воздухе создали оперативный штаб, где готовились списки жильцов и разрушенных квартир.Каждая семья, лишившаяся жилья, получит жилье и матпомощь — об этом распорядился губернатор Валерий Лимаренко. Жильцы пострадавших квартир немедленно получат по 30 тысяч рублей на «неотложные нужды», а потерявшие жилье семьи — по 500 тысяч рублей. Пострадавшим, которые попали в больницу, выплатят по 400 тысяч, родственникам погибших — по миллиону рублей. Сегодня тех, кому нужен ночлег, разместят в гостинице. Уже завтра полиция начнет выдавать справки о потере документов и помогать восстановить их.
Расследование
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). К расследованию подключили криминалистов центрального аппарата СК России.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК РФ», — сообщила пресс-служба Следкома.
Прокуратура области взяла на контроль ход и итоги расследования. На место взрыва направились руководитель следственного управления СК по региону Бэликто Базаров и прокурор Тымовского района.
Взрыв газа в доме на Сахалине
Реклама
Реклама