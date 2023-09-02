Эксклюзив 02 сентября 2023, 01:01 «Взял самый большой нож и молоток»: россиянка рассказала об отрубившем ей кисть сожителе Жительница Перми с отрубленной кистью рассказала о зверствах сожителя

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Несколько часов житель Пермского края избивал гражданскую жену, а после отрубил ей кисть руки. Сын пары в это время находился в соседней комнате. Мужчину задержали, а следователи завели против него уголовное дело. Пострадавшая в беседе с «360» рассказала, об отношениях со своим мучителем и вспомнила страшный день, когда она потеряла часть руки.

Вечные запреты

Пара познакомилась в 2017 году, у них завязались отношения. Первым звоночком стало недовольство мужчины родственниками возлюбленной. Однажды он насильно обрил ей голову, а когда мать и сестра увидели женщину в таком виде, то сразу забрали ее к себе. Оскорбленный таким поведением сожитель поджог дом. Женщина в этот момент находилась внутри.

«Я любила его очень сильно, души в нем не чаяла и все прощала. С другой стороны, я очень сильно боялась: он один раз маме дом сжег, постоянно угрожал тем, что мама пострадает финансово. У меня кроме мамы никого не было, я общалась только с ней. Он же мне запрещал общаться вообще со всеми, кроме мамы», — поделилась потерпевшая.

Телеканал «360»

Из-за запретов сожителя женщина много лет не общалась со своей бабушкой, не была на похоронах дедушки. Она неоднократно пыталась разорвать отношения, но уйти окончательно у нее не получалось.

Мужчина стал изменять ей, и в последнее время даже не скрывал этого. В последствии он извинялся, но потом все начиналось заново. Также сожитель требовал с потерпевшей деньги. Он мог позвонить ей и, угрожая, попросить перевести средства, зная, что они есть.

Роковой день

В доме у пары была боксерская груша и перчатки: детские и взрослые. Этот инвентарь купили для сына. Когда женщина в очередной раз решила уйти от мужчины, он надел взрослые боксерские перчатки и начал ее избивать. Через какое-то время он перестал наносить удары, и ушел в гараж. Там лежал топор, женщина понимала это и боялась.

Инструмент мужчина не нашел и вернувшись продолжил избиение, а потом взялся за самый большой в доме нож и молоток. По словам девушки, на протяжении всех истязаний, мужчина систематически давал ей наркотические препараты.

Он обвинял потерпевшую в занятиях проституцией и употреблении запрещенных веществ. И, когда женщина отрицала это, мужчина только сильнее злился. В итоге она согласилась с его словами, только чтобы остановить избиение.

«Он искал топор, но не нашел его и взял самый большой нож <…>, взял молоток, все приготовил. В детскую комнату стул поставил <…> и сказал класть руки», — вспомнила женщина.

Сын в это время находился в другой комнате. Мужчина пригрозил женщине, что если она не сделает так, как он хочет, то он ударит ее молотком и все равно отрежет кисти рук. После этого он силой положил ее руки на приготовленное место, лишив свою жертву возможности высвободиться, и нанес несколько ударов молотком, чтобы перебить кость.

Телеканал «360»

В этот момент в комнату вошел ребенок. На его слезы и вопросы о том, что произошло, мужчина ответил, что это все игра. За все время истязаний женщина была в сознании.

Скорую вызвали соседи. К тому моменту потерпевшая пролежала в квартире с раной шесть часов. Приехавшие на место медики экстренно перевязали руку, поставили капельницу, положили на носилки и увезли в больницу.

Сейчас мужчина задержан. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе регионального главка СК. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия». Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Изнасилование».