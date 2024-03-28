Эксклюзив 28 марта 2024, 16:52 «Пол был залит кровью». Выживший в Crocus City Hall рассказал о жестокости террористов Выживший в теракте: мраморный пол в Crocus City Hall был залит кровью Горящее здание Crocus City Hall, 22 марта / Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Вечер, когда произошел теракт в Crocus City Hall в Красногорске, надолго останется в памяти выжившего Михаила и его семьи. Будучи охотником, мужчина оставался хладнокровным и не терял контроль, чтобы спасти жену и сына. В комментарии «360» он рассказал, что видел нападавших с балкона третьего этажа.

«Мы приехали заранее, где-то за час. Поставили машину на стоянку около Crocus City Hall, сдали вещи в раздевалку, прошлись по этажам. После посещения музея Муслима Магомаева пошли в зал занимать свои места. Это был балкон, третий этаж, по центру. Вскоре началась какая-то суета — сотрудницы комплекса, девочки с рациями побежали к сцене. Потом раздались выстрелы и нам закричали, чтобы прятались под сиденья», — поделился собеседник «360».

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Поначалу Михаил не поверил, что могло произойти что-то серьезное, но опустился вниз, положил голову на подлокотник и смотрел на происходящее. Слева внизу у сцены вышли два человека в камуфляже: они стали стрелять в зал и кидать коктейли Молотова.

Я запомнил людей, облитых этой жидкостью и мечущихся в огне. Михаил

Выстрелы террористов звучали как адские тамтамы

По словам Михаила, из-за включенных микрофонов выстрелы раздавались неестественно. Какие-то «адские тамтамы» гремели из динамиков, затем сработала система оповещения, сообщавшая об эвакуации.

Сотрудники зала скомандовали людям «выползать в коридор» и двигаться в сторону лестницы. Но там прозвучали выстрелы, и толпа двинулась назад.

«Я побежал посмотрел: там, на первом этаже, пол мраморный весь был залит кровью, лежали люди. Тогда стало приходить осознание, что это серьезно. Многие побежали прятаться в туалет. Жена им кричала: нельзя, это ловушка! Их судьбу я не знаю. Многие задохнулись, как потом выяснилось. Я испугался за сына, держал их с женой за руку, чтобы нас не затоптали», — добавил Михаил.

Помогли местные жители

Девочки с рациями, которые знали расположение эвакуационных выходов, направили людей к эскалатору. В итоге Михаил с женой и сыном вышли на улицу в числе первых.

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Они сначала вызвали такси, но, не дожидаясь машины, побежали к ближайшим домам. Там их впустила в подъезд молодая пара врачей.

Медики измерили давление супруге Михаила, дали ей таблетку, а мальчику — теплую одежду. Когда выжившие пришли в себя, то заказали такси и поехали домой.

Позднее жену собеседника «360» госпитализировали с подозрением на инсульт, сейчас она находится в Коммунарке.