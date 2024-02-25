Эксклюзив 25 февраля 2024, 00:40 «Выкинули как котенка». Кондуктор в Карелии высадил школьницу из автобуса в промзоне Мать высаженной из автобуса в Карелии девочки рассказала свою версию Unsplash

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В Карелии произошел очередной инцидент с высаживанием ребенка из автобуса. Девочка перепутала маршруты и вместо Вилгы поехала на станцию Шуйская. Кондуктор обнаружила несоответствие билета на выезде из города и высадила ее. Об этом «360» рассказала мать пострадавшего ребенка.

По словам родительницы, дочка хорошо знала маршрут и уже не единожды ездила по нему самостоятельно. Школьница купила билет, села в автобус и «залипла» в телефоне. Кондуктор при проверке билета обнаружила, что ребенок сел не на тот автобус, и высадила девочку на остановке.

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Спорить с кондуктором школьница не стала, позвонила маме и обрисовала ситуацию.

«Я говорю, подожди, дай трубку кондуктору. Я думала, она еще в автобусе. Думаю, сейчас договорюсь с кондуктором, чтобы ее прокатили до Шуйской и вернули обратно на автовокзал», — рассказала собеседница издания.

Девочка по просьбе матери сняла на видео местность, где ее высадили. Оказалось, это промышленная зона, практически на выезде из города. Дочку забрал отец, определив местонахождение по видеокадрам. Ребенка успокоили и посоветовали быть внимательней.

Мать девочки решила выяснить отношения с кондуктором и руководством автовокзала. Встретиться с директором не получилось, и женщина выложила пост в социальную сеть.

«И дальше уже все пошло-поехало само» Мать девочки

Родительница признала свою ответственность за ситуацию, но ее возмутило, что 11-летнего ребенка высадили из автобуса в промзоне.

«Факт того, что просто вот так вот взять и высадить непонятно где, на трассе, в гаражах. Это остановка даже не оборудована. <…> Хорошо, что ничего не произошло. Хорошо, что на улице не было мороза, 30 минут ребенок на трассе ждал, пока папа приедет с работы», — заявила мать девочки.

«Лучше бы они ее в полицию сдали, я бы ее оттуда забрала, чем вот так вот просто как котенка выкинуть» Мать девочки

Перевозчик расследовал происшествие и нашел «частичные нарушения» в действиях кондуктора. Сотрудница уволилась, сообщило издание Daily Карелия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.