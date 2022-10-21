ВСУ обстреляли гражданскую переправу в Херсоне 20 октября 2022: подробности | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 16:03 «Звериный оскал украинского режима». ВСУ ударили из HIMARS по гражданской переправе в Херсоне Член ВГА Запорожской области Рогов: нужно уничтожить украинских террористов из СБУ и ГУР Источник фото: соцсети

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Украинские военные нанесли ракетный удар по району Антоновского моста в Херсоне. Там расположена паромная переправа, по которой жителей города вывозили на левый берег Днепра. В результате обстрела погибли как минимум четверо гражданских, 13 человек ранены.

Вечером 20 октября ВСУ ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по гражданской переправе в Херсоне, 11 из 12 ракет удалось сбить с помощью средств ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Известно как минимум о четверых погибших и 13 раненых, включая детей.

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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что эта атака подтверждает необходимость переместить жителей региона в безопасное место, пока Украина готовит наступление и обстреливает город.

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«Стреляли осколочными зарядами, специально, чтобы убить как можно большее количество гражданских», — процитировал Стремоусова RT.

Журналист, член Общественной палаты Александр Малькевич напомнил, что удары из HIMARS по гражданской переправе — нарушение Женевских конвенций и очередное подтверждение преступности украинского режима.

«Я закрывал глаза погибшим коллегам и вытаскивал (из кустов) раненых. И потом до утра то развозил „легких“ по больницам вынимать осколки, то приводил в чувство свою молодежь. Били специально по колонне журналистов», — написал он в своем Telegram-канале.

Среди погибших оказались два сотрудника телеканала «Таврия», сообщила заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева. Один из них — продюсер Олег Клоков, ранее работавший в RT и «Москва24». Он прибыл в Херсон из Калининграда, чтобы помогать развивать телевидение на освобожденных территориях. По информации Telegram-канала Readovka, Клоков успел проработать в «Таврии» всего несколько недель. Еще трое журналистов находятся в тяжелом состоянии.

Малькевич рассказал «360», что накануне предупреждал о развертывании украинскими военными двух РСЗО HIMARS на границе Николаевской области. Но никто, по его словам, не ожидал, что бить по Херсону оттуда начнут в тот же день. Действия ВСУ журналист назвал местью.

«Били по мирным гражданам, по гражданской переправе, по колонне из стареньких машин обычных херсонских жителей, скромных журналистов, которые вывозили своих детей, свои семьи. Били расчетливо, зная, что это как минимум мирные граждане, а как максимум — скорее всего, знали, что это журналисты», — сказал Малькевич.

Он добавил, что теперь у тех, кто сомневался в природе киевского режима, должны открыться глаза на происходящее.

Думаю, те, кто еще сомневался, окончательно увидели звериное лицо, оскал этих нелюдей, которые готовы убивать, просто потому что им это доставляет удовольствие Александр Малькевич.

Журналист особенно подчеркнул, что обстрел гражданской переправы только подтверждает, что жителям Херсонской области нужно перемещаться в более безопасные места.

«Уезжайте из северных районов Херсонской области, фашисты будут сравнивать их с землей. И они это доказывают ежедневно, они этого не скрывают», — считает Малькевич.

Россия начала перевозить на левый берег Днепра жителей нескольких районов Херсонской области 19 октября из-за угрозы подрыва дамбы Каховской ГЭС со стороны ВСУ. По словам главы правительства региона Сергея Елисеева, гражданская переправа в районе Антоновского моста работала и ночью, чтобы позволить выехать большему числу людей.

Реакция

Украина взяла на себя ответственность за вчерашнюю атаку на мост, сообщили местные издания со ссылкой на главу пресс-центра сил обороны командования «Юг» Наталью Гуменюк. Однако, по версии Киева, вместо гражданских лиц на переправе были переодетые российские военные.

«Они признались, что сделали это, а дальше понесли какую-то околесицу, кощунственную гадость о том, что, оказывается, дети и старики в нашей колонне журналистов — это переодетые российские военные. У меня нет слов, чтобы описать то, что позволяет себе украинский фашистский режим», — сказал «360» Малькевич.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по факту обстрела переправы.

«Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки и в этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары из американских ракетных систем залпового огня HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», — заявили в ведомстве.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул в комментарии для «360», что Украина целенаправленно и систематически бьет по гражданским объектам освобожденных территорий. По его мнению, удары по мирному населению стали государственной политикой киевского режима.

«Если мы говорим о Херсоне, достаточно вспомнить удары по гостиницам, где жили журналисты, — так был убит Алексей Журавко. Если говорить о Запорожской области, то это постоянные обстрелы Энергодара, удары по Мелитополю, теракты в Бердянске и целенаправленное использование управляемых ракет и снарядов типа HIMARS и M777 по гражданским объектам, по зернохранилищам, скотным дворам», — напомнил он.

По мнению Рогова, это попытки лишить мирное население возможных благ цивилизации и чистый геноцид, который возведен на уровень государственной идеологии.

РИА "Новости"

Причем в боевых действиях с российской армией ВСУ не проявляют такой активности, добавил собеседник «360». Единственный способ прекратить подобные преступления — объявить Главное управление разведки и Службу безопасности Украины террористическими организациями, а всех их сотрудников — террористами.

«Мы должны <…> принять решение об уничтожении этих людей. Это резко снизит их мотивацию, поскольку эти люди трусливы. Они ведут себя таким образом, только когда знают, что не будут наказаны или смогут избежать наказания», — заключил Рогов.