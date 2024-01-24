Эксклюзив 24 января 2024, 14:07 «Все подчищают». Украина попытается переиграть ситуацию с крушением Ил-76 Публицист Витязева: Украина пытается переиграть ситуацию с крушением Ил-76

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Украина пытается переиграть ситуацию с крушением Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ. Однако в России прекрасно понимают, чьих рук это дело, рассказала «360» журналист, публицист, блогер Юлия Витязева.

Рукописи не горят

«Что касается украинской стороны, они, конечно, там все подчищают. Они пытаются переиграть ситуацию <…>. „Министерство обороны Украины не может подтвердить“ и так далее. Но рукописи не горят», — подчеркнула она.

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По словам журналистки, ответственность за гибель солдат лежит на Украине, которая продолжает отрицать свою причастность к случившемуся. Украинские семьи не дождались своих родных и близких по вине Минобороны и правительства страны, подчеркнула Витязева.

И здесь, конечно, только остается уповать, чтобы обменный процесс, несмотря ни на что, продолжался, потому что самая наша главная задача — вернуть домой своих, ибо русские своих не бросают. Я понимаю, это будет теперь еще тяжелее, потому что и до этого это был не самый простой процесс. Юлия Витязева публицист

Каждый российский военнослужащий должен вернуться к семье, домой, к своим родным и близким. В России продолжат наблюдать за действиями Украины и молиться о том, чтобы обменный процесс не останавливался.

Большая трагедия и невосполнимая утрата

Витязева выразила соболезнования родным и близким пилотов и сопровождающих.

«Это большая трагедия. Это невосполнимая утрата на самом деле. Самолет — все равно кусок железа. У нас, к счастью есть и руки, и деньги, и мозги для того, чтобы его сделать. <…> Жизни не вернуть, потому что ни у кого у нас нет второго шанса прожить жизнь заново», — сказала она.

Журналистка добавила, что знает не понаслышке, как тяжело быть участником переговорной группы и прилагать титанические усилия, чтобы обмен пленными состоялся.

«Земля пухом и вечная память нашим пилотам и тем людям, которые отдали свою жизнь за правое дело, за то, чтобы наши ребята вернулись домой и за то, чтобы как можно меньше было страданий со стороны наших ребят», — заключила публицист.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области днем 24 января. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов допустил, что после авиакатастрофы обмены пленными между Россией и Украиной поставят на паузу.