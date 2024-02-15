Эксклюзив 15 февраля 2024, 00:00 «Все дерутся». Мать агрессивного отличника из Дзержинского не увидела проблемы в поведении сына Жительница Дзержинского заступилась за сына, избивающего одноклассников Freepik

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Четвероклассник-отличник из подмосковного города Дзержинского уже несколько лет терроризирует одноклассников, избивая их за плохие оценки. Детский конфликт дошел до Следственного комитета. Мать агрессивного школьника заявила «360», что не видит большой проблемы в поведении сына, так как драки в детском коллективе — совершенно обычное явление.

За оценки ответишь

Информацию о тянущемся конфликте в начальной школе гимназии № 4 в Дзержинском распространил Telegram-канал Mash. По данным канала, один из учеников четвертого класса Максим (имя изменено) уже несколько лет издевается над одноклассниками.

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Сам Максим — отличник и спортсмен. Он тренируется в клубе единоборств, но полученные навыки отрабатывает на одноклассниках, избивая тех, кто учится хуже него. Родители пострадавших школьников пытались решить вопрос с родителями Максима, но те, по их словам, игнорируют проблему. Классная руководительница тоже не смогла усмирить отличника, а сейчас попала в больницу с нервным срывом.

Теперь родители одноклассников Максима написали жалобы в Министерство образования Московской области, уполномоченному по правам ребенка и в полицию. Они надеются, что агрессивного ребенка исключат из школы, и их дети смогут учиться спокойно.

Взгляд семьи

«360» пообщался с матерью Максима Еленой (имя изменено). Женщина не увидела большой проблемы в поведении сына. По ее словам, все дети дерутся.

Это бред собачий, в восемь лет писать на ребенка заявление в полицию. Родители своей головой думают? Это четвертый класс, как говорится, мозгов еще особо нету. Ну драки там, по ручке стукнут, по ножке, по попке ударил. Я не знаю, в чем тут большая проблема. мать Максима

Мать школьника добавила, что в последнее время остальные родители заблокировали ее везде и перестали общаться. Сейчас отец ребенка находится в школе, в проблеме разбирается педагогический коллектив вместе с полицией.

Из школы — под следствие

Школьный конфликт дошел до Следственного комитета. Главное следственное управление СК по Московской области организовало доследственную проверку сообщений об избиении детей в Дзержинске.

«Следствием будут проверены все обстоятельства, изложенные в статье, и в случае их подтверждения, будет также дана оценка действиям либо бездействию работников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — написала пресс-служба подмосковного главка в своем Telegram-канале.

Проверку организовала и прокуратура Московской области. Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося.