Эксклюзив 13 сентября 2023, 16:59 «Врали, что спит». Дочь скончавшейся после пластических операций петербурженки — о смерти матери Умершая после пластических операций петербурженка планировала только 1 процедуру Телеканал «360»

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Жительница Санкт-Петербурга, скончавшаяся после множества пластических операций, собиралась сделать только одну небольшую и безопасную процедуру. Об этом сообщила «360» дочь умершей женщины Кира.

По словам девушки, мать была очень спортивным человеком и никогда не жаловалась ни на какие проблемы со здоровьем. Женщина активно занималась спортом, бегала три-пять раз в неделю со своим тренером, а также участвовала в полумарафонах.

У нее было очень много наград за эти полумарафоны. И она изначально захотела себе сделать единственную пластическую операцию — это подтяжка кожи лица, не помню, как называется. <…> Очень маленькую, очень безопасную эстетическую операцию. Кира дочь умершей петербурженки

Собеседница «360» отметила, что перед всеми операциями нужно сдать множество анализов. Ее мать получила все необходимые справки, в том числе о состоянии сердца, сказала девушка.

«Она из-за занятий спортом ходила к спортивному кардиологу, то есть никаких противопоказаний у нее не было», — подчеркнула дочь погибшей.

Как семья узнала о смерти

Кира сообщила, что 5 сентября мать пошла на запланированную подтяжку кожи лица. На следующий день женщина вышла на связь с семьей, сказала, что с ней все хорошо, просто после хирургического вмешательства ей немного тяжело.

После этого петербурженка перестала связываться с родными. Они начали звонить в клинику, чтобы узнать о состоянии близкого человека.

Она не выходила на связь абсолютно все 8 сентября. Я, моя бабушка и мой отец туда звонили. Бабушка вообще звонила раз 30, в клинике уверяли, что все в порядке. Говорили, что она спит, хотя она не была в Сети весь день. А до этого, вчера, выходила на связь. Получается, нас обманывали. И только очень поздно вечером моему отцу ответили таким веселым пренебрежительным голосом, что пациента «положили под кислородик». Кира

По словам девушки, если пациента кладут под кислород, это означает, что все очень плохо. В ту же ночь петербурженка скончалась.

Сделали операции на все лицо и тело

После смерти женщины семья начала выяснять, что произошло. Родные узнали, что пациентке сделали пластические операции на все лицо и тело.

Однако мать всегда выступала против глобальных хирургических вмешательств ради красоты, отметила Кира.

«Она не сказать чтобы смеялась, но не одобряла тех, кто очень сильно вмешивается. Была за естественную красоту. Она была не спонтанной, а очень рассудительной, никогда не принимала никаких быстрых решений. Она была очень умным человеком. И там, получается, около 23 или 30 операций на все тело, которые точно ей не были нужны, потому что она вела здоровый образ жизни. Она спортсменка, следила за своей фигурой естественным путем», — поделилась девушка.

Телеканал «360»

Когда родные погибшей начали выяснять детали, то нашли массу негативных отзывов о клинике на Васильевском острове, в которой оперировали женщину. Клиенты жаловались, что в учреждении очень хорошо разводят на деньги, добавила собеседница «360».

То есть она подписала это все в состоянии какого-то аффекта или психологического давления, мы сейчас пытаемся разбираться. Мы прочитали эти отзывы только после того, как все случилось, потому что были уверены только в одной операции и в том, что она понимает, что делает. Кира

Девушка добавила, что ее мать оперировала хозяйка и главврач клиники. Теперь семья судится с хирургом и с самим учреждением. Врач пока не признала вину, но обстоятельства еще выясняют, подытожила дочь пациентки.

Уголовное дело

После случившегося следственный отдел по Василеостровскому району возбудил уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества, приведших к смерти по неосторожности. Об этом сообщило петербургское ГСУ СК РФ в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 6 сентября 2023 года в одной из частных клиник, расположенных в Василеостровском районе города, женщине 1975 года рождения был сделан комплекс пластических операций, после чего у последней ухудшилось самочувствие, и спустя несколько дней женщина скончалась», — указали в ведомстве.

Дочь умершей петербурженки сообщила, что знает об уголовном деле — с ней уже общались следователи. Точные причины смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.