07 июля 2023, 14:25
Врачи в Первоуральске выписали 7 отравившихся алкоголем детей и раскрыли результаты анализов
Роспотребнадзор: 7 отравившихся алкоголем в Первоуральске детей выписали
В крови отравившихся алкоголем 13-14-летних детей из Первоуральска нашли этанол. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что семь человек выписали из больницы.
Только этанол
«Семь пострадавших выписаны из больницы. Двое продолжают лечение. <…> В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены», — объявили в ведомстве.
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Управление одновременно со Следственным комитетом и прокуратурой организовало свою проверку. Специалисты выяснят, чем именно отравились дети, возьмут пробы напитков и проведут лабораторные исследования.
Печенье на закуску
Полиция разыскала человека, который купил пострадавшим алкоголь. Девушка 2003 года рождения призналась оперативникам, что сначала зашла в один магазин за 20 бутылками пива, в другой — за тремя бутылками водки «Березка». В следующих торговых точках девушка купила еще семь бутылок пива, по одной — коньяка и ликера.
«Из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек. От такой „шикарной“ еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо», — заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, причастных к фуршету накажут. В отношении покупательницы алкоголя возбудят дело по статье 6.10 КоАП России «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», родителей пострадавших — по статье 5.35 КоАП России «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».
Посиделки на пруду
Дети 2009 и 2010 годов рождения напились вечером 6 июля на берегу пруда в поселке Пильная города Первоуральска. После посиделок им стало плохо, потребовалась помощь медиков.
Минздрав Свердловской области сообщил, что 10 человек положили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска, привлекли токсикологов из Центра медицины катастроф.
Следком показал место, где гуляли дети. Специалисты собрали найденные там бутылки и отправили на экспертизу. Ведомство начало проверку на предмет качества алкоголя, прокуратура оценит работу органов профилактики.
Дети
Алкоголь
Екатеринбург
Следственный комитет России
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