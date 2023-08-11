Эксклюзив 11 августа 2023, 16:33 «Возможно, потерял память». Дочь без вести пропавшего после взрыва в Сергиевом Посаде — о поступавших от него звонках Дочь без вести пропавшего в Сергиевом Посаде: отец дважды звонил после взрыва

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Дочь без вести пропавшего после взрыва в Сергиевом Посаде Ангелина Исаева надеется, что ситуация с ее отцом прояснится. Как она рассказала в беседе с «360», после происшествия с телефона мужчины поступило сразу два звонка с разницей в один час.

«У меня пропал папа — Сарычев Александр Андреевич. Числится без вести пропавшим после взрыва. <…> Встреча [с главой округа] прошла хорошо. Мои вопросы обещали решить», — сказала она.

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По ее словам, на встрече всем раздали визитки психолога и социального работника, которые будут с ними работать. Ангелина рассказала, что после взрыва ее отец звонил дважды.

«От моего папы поступало два звонка после взрыва: в 11:52 и в 12:55. <…> Сейчас надеюсь, что как-то [ситуация] прояснится», — подчеркнула женщина.

Также, как отметила она, есть информация о том, что мужчину увезли на карете скорой помощи. То есть, возможно, он не остался под завалами и смог самостоятельно подойти к медикам.

Потом еще есть информация, что его увезли на скорой. Что он вышел к скорой, что он не остался под завалами. Потом как раз от него были звонки. <…> По скорой ни в каких списках он не числится, но информация такая есть. Ангелина Исаева

Она предположила, что ее отец может находиться в какой-нибудь больнице. Или же он мог пройти мимо скорой помощи и просто уйти в другом направлении.

«Например, потерял память. Он мог уехать, ехать надо на маршрутке до дома. Он мог поехать в другом направлении. Он мог выйти и там дезориентироваться. Очень надеемся, что сейчас как-то дальше больше продвинется это все», — с надеждой сказала женщина.

Сарычев работал в компании «Пиро-Росс» около полутора лет. Его дочь уточнила, что все без вести пропавшие после взрыва — именно мужчины из этой организации.

«Здесь все из „Пиро-Росса“. <…> Мы встречаемся в Следственном комитете, в МВД, сейчас нас пригласили в администрацию. Сегодня опять мы все внизу встретились, все друг друга знаем в лицо. <…> Именно без вести пропали все мужчины», — добавила она.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. ЧП случилось на складе с пиротехникой, который принадлежит частной компании. В результате взрыва в больнице скончалась одна женщина, пострадали порядка 80 человек. Восемь числятся пропавшими без вести.