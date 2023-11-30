Происшествия 30 ноября 2023, 15:22 Волна отравлений метадоном. Случайность или охота на россиян? Психиатр-нарколог Гончаров: метадон широко распространен в России Freepik

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В России произошел очередной случай отравления наркотиками — на этот раз погибли двое москвичей. Вероятно, причиной стал тот самый «ставропольский метадон», который якобы перепутали с мефедроном. Так это или нет, предстоит разбираться следствию.

Метадон убил двоих жителей Москвы

Смертельное отравление метадоном произошло в Москве. Двоих пострадавших нашла их знакомая и сразу вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть 32-летнего мужчины и попытались спасти 27-летнюю девушку, но оказались бессильны. Есть версия, что пара отравилась веществом, которое произвели в нарколаборатории в Ставрополье.

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Тот метадон едва не стоил жизни почти двум десяткам астраханцев в 20-х числах ноября, от передозировки скончались две девушки и один мужчина. Полицейским удалось отследить канал сбыта и задержать трех распространителей — 18-летних граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, незаконно находившихся на территории России.

Ставропольский метадон мог быть причиной отравления двухлетней жительницы Красногорска несколько дней назад. Кроме того, жертвами наркотика стали 16-летний студент и 24-летний молодой человек из Москвы, который довольно давно был наркозависим.

Ошибка или теракт

Следователи предположили, что все пострадавшие, как, впрочем, и наркокурьеры, были уверены, что имеют дело с мефедроном — психостимулирующим веществом. Он подавляет сон и аппетит, делает человека более выносливым и работоспособным, правда, длится это состояние не очень долго.

Год назад в Сочи произошла похожая история: от передозировки погибли 25 человек. Полиция обнаружила тела в квартирах и автомобилях. По данным СК, мефедрон перепутали с метадоном или героином. В пресс-службе администрации города эту версию опровергали.

Метадон — «медленный» синтетический наркотический препарат опийной группы. Поначалу его пытались использовать для снятия болевых симптомов, но скоро выявились слишком сильные побочные эффекты. Многие наркоманы со стажем не слишком верили, что сбытчики могли перепутать товар.

При производстве мефедрона и метадона используют разные ингредиенты и технологии, так что ошибиться тут невозможно. Продавцы же, как правило, годами работают с одними и теми же поставщиками. Поэтому не исключено, что «перепутанные наркотики» — часть конкурентной борьбы или, что еще хуже, целенаправленный теракт против россиян.

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Уличный наркотик

Психиатр-нарколог, старший научный сотрудник НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Олег Гончаров рассказал «360», что метадон в большинстве стран использовали в программах так называемой заместительной терапии для лечения наркоманов. Но российский закон категорически запрещает подобные методы.

Метадон распространен у нас как уличный наркотик, добавил Гончаров. Хотя ситуация уже не похожа на начало 2000-х годов, когда в стране было очень много людей, употребляющих либо героин — полусинтетический опиат, либо метадон, который был полностью синтетическим.

Среди прочего у опиатов есть очень мощный побочный эффект: воздействие на дыхательный центр. Человек может легко погибнуть от передозировки — произойдет остановка дыхания и тут же немедленная смерть. Олег Гончаров

Врач уточнил: в художественном фильме «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино хорошо показано, что будет, если перепутать наркотики. Однако то, как помогали пострадавшей герои фильма, — прямой путь на тот свет.

«Для лечения такого рода отравлений используют специфический антидот. Его нужно вводить сразу же. Не думаю, что в каждой семье он стоит в холодильнике, к тому же еще нужно об этом лекарстве знать. Это, конечно, врачебные дела», — пояснил Гончаров.

По мнению врача, если наркотики покупают взрослые люди, скорее всего, для них это не первый опыт. Разве что на вечеринке под воздействием алкоголя кто-то решится попробовать запрещенный препарат. Но улица — не аптека, где все разложено по ранжиру. И быть до конца уверенным в том, что тебе продали нужный препарат, нельзя.

Когда люди первый раз в жизни пробовали наркотик опийной группы (а у них очень низкая толерантность, то есть переносимость), то даже очень небольшие дозы могут вызвать остановку дыхания. Олег Гончаров

В России существуют действительно эффективные программы для лечения наркомании, напомнил собеседник «360». Есть реабилитационные центры, наркологические больницы, диспансеры — в стране плотно занимаются этой проблемой. Особенно учитывая, столько народу погибло в начале XXI века.

Дилеры стали курьерами

Почетный адвокат России Алексей Скляренко рассказал, что подлоги одного наркотика вместо другого происходят нечасто. У каждого препарата своя стоимость, и вместо более дешевого прокладывать что-то более дорогое как минимум экономически нецелесообразно.

По закону в случае, который, к сожалению, закончился летальным исходом, многое зависит от действий конкретного лица. Если оно заведомо знало или должно было знать о последствиях, то можно ставить вопрос о причинении смерти по неосторожности. Если же был прямой умысел, то это покушение на убийство, а может быть, даже и убийство. Алексей Скляренко

Посредники между производителями и наркоманами действительно могли не знать, что за товар они продают, допустил адвокат. Сегодня большинство дилеров — «слепые» курьеры, которые просто прячут пакеты в условленном месте. Что именно находится в «посылках», им известно только со слов тех, кто фасует наркотик.

Пытаются сократить срок

Адвокат, партнер GK legal defenders Евгений Кривцун, в свою очередь, напомнил, что разные наркотики имеют свою маркировку: «тяжелые» и «легкие» вещества фасуют по-разному. Хотя можно понять, почему подозреваемые придерживаются именно версии о случайной путанице.

Вопрос зависит от квалификации. Одно дело — сбыт, то есть продажа наркотиков. Другое дело, если будет установлен факт намеренной подмены одного вещества другим, что повлекло чью-то смерть, пускай даже по неосторожности: это уже совершенно другой состав преступления и ответственность за него предусматривается куда суровее. Евгений Кривцун

Поэтому вполне вероятно, что задержанные иностранцы просто пытаются избежать ответственности или хотя бы минимизировать ее, отметил юрист. Однако установить и доказать факт того, что была совершена именно ошибка и вещества случайно перепутали, очень трудно.

«Скорее всего, из каких-то соображений это сделали намеренно. То ли потому, что нужный наркотик закончился, но дилеры решили не терять клиента. То ли потому, что до этого были неприязненные отношения», — подытожил Кривцун.