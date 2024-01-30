Эксклюзив 30 января 2024, 18:06 Внучку журналиста Шишкина лишили двух квартир и заставили работать на ферме Внучка журналиста Шишкина заявила, что ее с матерью заставили работать на ферме РИА «Новости»

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Дочь заслуженного журналиста, бывшего заведующего отделениями ТАСС в США Геннадия Шишкина и его внучку полтора года удерживали на ферме в деревне Першино Московской области. Александра Шишкина, которой удалось сбежать с фермы, рассказала «360», что за это время их с матерью заставили переписать на незнакомых людей имущество в столице.

По словам внучки журналиста, в 2020 году в квартире в Москве, где женщины жили вдвоем, произошел пожар. Их спас сосед с верхнего этажа. Мужчина познакомил Шишкиных с некой Татьяной Н., предложившей им пожить в доме ее родителей в Раменском районе.

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«Мама-инвалид была неходячая, ей требовался уход. Нам досталась еще одна квартира от бабушки, но мы не разбирались в документах. И Татьяна предложила помочь оформить наследство. Нас отвозили делать доверенность. А затем заставили продать эту квартиру, пригрозив, что выгонят из дома. После продажи никаких денег мы не получили», — сказала собеседница «360».

Затем Александре заявили, что она должна деньги за проживание. Ее заставили работать на ферме и ухаживать за скотом.

Отбирали пенсию и кормили просрочкой

«На тот момент матери было 72 или 73 года. Они отбирали ее пенсию, кормили просроченными продуктами из супермаркета. В июне 2023 года мама заболела, у нее начался панкреатит. Приехала скорая, а документов у нас на руках нет — их забрала Татьяна. Она прислала копии, мать увезли в больницу», — пояснила женщина.

Когда пенсионерку выписывали из больницы, ей порекомендовали соблюдать диету. Но вместо свежих продуктов Александре, с ее слов, давали для матери только просрочку.

Женщина добавила, что Татьяна предложила ей продать вторую квартиру, а на вырученные средства купить дом в Ульянино. Она мотивировала это тем, что мать уже «не жилец», а Александре нужно как-то устраивать свою жизнь.

Мать Шишкиной вскоре умерла, после чего продали вторую квартиру. Деньги от сделки Александра не получила. Тогда Шишкина поняла, что оставаться на ферме — это рабство. Сбежать из Першина ей помог один из рабочих, у которого произошел конфликт с хозяевами.

Вернувшись в Москву, Александра обратилась с заявлением о мошенничестве к правоохранителям. Но, как подчеркнула женщина, ей отказали в возбуждении уголовного дела.