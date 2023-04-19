Эксклюзив 19 апреля 2023, 21:08 «Весеннее обострение». Подростки избили инвалида на скейт-площадке в Орехово-Зуеве Подросток ударил в спину инвалида на скейт-площадке в Орехово-Зуеве

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Потасовка между подростками и инвалидом произошла на скейт-площадке в Орехово-Зуеве. Кадры происшествия появились в распоряжении «360».

Удар в спину

Судя по видео, инвалид прошел мимо одного из подростков в парке. Один из компании молодых людей догнал его и ударил ногой в спину, тот упал на асфальт. Агрессивный подросток начал что-то говорить ему. В этот момент подбежал еще один парень и вылил на пострадавшего неизвестную жидкость из бутылки. Уходя, он также пнул инвалида, который пытался встать на ноги.

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«Ну в спину бить — это вообще…» — прокомментировал очевидец.

Как сообщил «360» местный житель Кирилл, пострадавшего зовут Юрием. Они знают друг друга давно, но не общаются. По его словам, по мужчине видно, что он имеет психические расстройства, но несмотря на это безобиден и дружелюбен.

«Он психологически нездоров, может выпить, но абсолютно безобидный <…> Человек оптимистичный сам по себе. Он может подойти потанцевать, поздороваться с кем-то, пообщаться. Ну то есть по человеку видно, что он психически нездоров, но он абсолютно безобиден», — отметил Кирилл.

Весеннее обострение

Собеседник заверил, что Юрий не вредит окружающим. Если он и подходит к людям, то с добрыми намерениями.

«Весеннее обострение у подростков произошло, я не знаю, как это объяснить. Просто неадекватное какое-то поведение <…> Он ко всем дружелюбен. Если он там с бутылкой пива, допустим, он ничего не может сделать человеку. Абсолютно. Он к людям идет только с добром. Хоть он психологически болен, но все равно человек — оптимист. Он ни на кого руку даже не поднимет», — подчеркнул собеседник «360».

В скейт-парке в основном отдыхают компании. Но Кирилл заверил, что неформалов там обычно не бывает. А эти подростки, по его мнению, хотели показать себя перед своими сверстниками. Собеседник назвал случившееся кошмаром.

«А ребята, видимо, хотели <…> перед подружками „понтануться“. И в итоге просто начали его избивать, грубо говоря. Ну и тем более со спины инвалида… Ну это вообще кошмар, конечно», — добавил он.

Дежурный пресс-службы Главного Управления МВД России по Московской области отметили, что по факту случившегося уже проводится проверка. Причастные к происшествию лица пока не установлены, уточнили в ведомстве.