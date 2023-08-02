Эксклюзив 02 августа 2023, 20:11 Вещи в крови и скобы в голове. Турист из России попал в больницу Турции из-за попытки уладить чужой конфликт Охранники отеля в Турции избили российского туриста стульями в первый день отдыха

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Охранники и администратор отеля в Турции избили россиянина Никиту, приехавшего на отдых со своей девушкой Ариной. Пара в деталях рассказала «360» о происшествии, а также предоставила видео драки и фото побоев.

Никита сообщил, что сейчас находится в больнице. Россиянин пострадал в первый день отпуска, стараясь уладить чужой конфликт.

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«Я пытался разнять начинающуюся драку между фотографом отеля и постояльцем. Вскоре пришла охрана и администрация отеля. Вместо того чтобы уладить конфликт, начали нападать на всех со стульями. Мне досталось больше всего: множество открытых ран, ссадин, синяков и открытая рана волосяного покрова головы», — пояснил молодой человек.

Подсел пьяный турок

Девушка пострадавшего рассказала подробности случившегося. Туристы из России приехали в отель Loxia Comfort Club Side поздно вечером 22 июля. После заселения сходили на ужин, а затем пришли в бар Flamingo на территории отеля.

«С нами за столом отдыхали шесть человек, русских туристов, с которыми мы познакомились. В начале первого ночи к нам за стол подсел турок, который представился Ричардом, фотографом этого отеля. После нескольких минут общения мы поняли, что он находится в сильном алкогольном опьянении, и после его недвусмысленных намеков в адрес женского пола вежливо попросили его покинуть наш стол», — отметила Арина.

После этого Ричард ушел за соседний стол, где отдыхала другая компания. Минут через 15-20 они начали разговаривать на повышенных тонах.

Затем турок и постоялец отеля вскочили, между ними вспыхнула драка. Никита бросился разнимать дерущихся, пытаясь уладить конфликт, но Ричард не останавливался.

Гнались с ножками от стульев

Через какое-то время, добавила Арина, прибежали охранники и администратор. Сначала пара решила, что они хотят помочь, но ошиблась.

Охрана и администратор начали бить бездумно всех туристов, которые находились в баре Flamingo. Били стульями, разбили стул о спину моего молодого человека, у которого на тот момент была травма спины, грыжа, что подтверждается медицинскими документами на момент вылета. Нападали на женщин, на меня. Никита <…> попытался убежать от драки, но все сотрудники, порядка пяти-шести человек, погнались за ним с ножками от деревянных стульев. Арина девушка пострадавшего

Туристка побежала за ними, пытаясь защитить своего спутника. Она призывала сотрудников отеля прекратить и успокоиться, но ее никто не слышал.

По словам россиянки, работники замахивались и ругались по-турецки. Никита добежал до главного здания и остановился, а Арина встала перед ним, чтобы прикрыть.

«Эти звери, иначе их не назвать, не успокоились даже перед девушкой и замахнулись деревянной ножкой стула на меня, попали по руке. Ударили Никиту по голове, в результате чего он получил сильное рассечение», — отметила туристка.

Полиция не хотела узнать правду

По ее предположению, кто-то из сотрудников вызвал полицию. Через 15 минут на место прибыли жандармерия и скорая помощь.

Никите оказали первую медицинскую помощь. Правоохранители полтора часа опрашивали свидетелей и россиян как непосредственных участников и пострадавших, а также смотрели записи с камер.

С самого начала стало понятно, что правда никому не нужна. Открытое русофобское отношение, наглое поведение и нежелание объективно провести расследование привели к тому, что нас отвезли сначала в больницу, а затем продолжили допрос в участке жандармерии. Арина

«Спасибо, что оказался честный и порядочный местный житель, отдыхавший в этом отеле, который поехал вместе с нами и абсолютно безвозмездно не только купил нам воды, но и оказал грамотные услуги переводчика», — рассказала россиянка.

В жандармерии пара провела более трех часов. По словам девушки, там их вынудили отказаться от первоначальных показаний и подписать бумагу об отсутствии претензий к отелю и его сотрудникам.

Позднее переводчик рассказал россиянам, что в соседнем кабинете опрашивали охранников и администратора отеля. Процедура длилась всего 15 минут. Сотрудники отеля сказали, что драки не было, их напоили кофе и отпустили, сообщил переводчик. Россиянка задалась вопросом, куда пропали записи с камер.

Рваные раны замазали мазью

Отдельные претензии у туристов возникли к местному медучреждению. Арина пожаловалась, что многочисленные ссадины и синяки ее парня не обработали, рваные раны на пальце и плече не зашили, а замазали неизвестной мазью.

Но самое отвратительное: на голове у Никиты от удара ножкой стула было рассечение — рану забили скобами. У нас в семье есть врачи-хирурги, которые, увидев фотографию, были просто шокированы. Арина

Она обратила внимание, что метод скобок для заживления ран не используют уже более 15 лет. Обычно их зашивают нитками.

Реакция отеля

На следующий день пара вернулась в отель из жандармерии. На 10:00 у отдыхающих была назначена встреча с гидом.

«Мы пересеклись с ним перед входом в отель, он спросил, что случилось. Мы ему рассказали ситуацию, на что получили ответ: „Какой ужас, все бывает, но главное, что сейчас все хорошо“. Ни о какой помощи и речи не шло, он лишь узнал состояние Никиты», — отметила девушка.

Россиян пригласила к себе в кабинет менеджер по работе с клиентами Джейла. Она попросила повторно подписать бумаги об отсутствии претензий и сказала, что документы якобы нужны для жандармерии.

К сожалению, мы не проверили, действительно ли эти бумаги были для полиции: не спали почти двое суток и были в жутком стрессе. Менеджер по работе с клиентами не принесла никаких извинений — лишь сказала, мол, если что-то понадобится, просите. Инициативу ни она, ни администрация отеля проявить не желали. Арина

Россиянка отметила, что сначала пара просто попросила постирать вещи — они были в крови.

«На второй день, когда мы более или менее пришли в себя и поспали, пришли к Джейле. Первое, что она сказала: „Что у вас опять случилось?“ Я была ошарашена вопросом, так как проблема не была решена или хоть как-то заглажена. Я не смогла сдержать эмоций и заплакала», — рассказала Арина.

Было стыдно что-то просить

В качестве компенсации менеджер предложила россиянам принести в номер фрукты, вино, шампанское или хорошей водки. Арина отказалась и сказала, что им нужны элементарные извинения, а также бунгало или хотя бы спа от отеля. После этого туристам предоставили бунгало на пляже, но больше администрация ничего не предприняла.

«Вечером этого же дня я написала Джейле о том, что поговорила с юристом, и потребовала от отеля некоторые услуги, а именно бесплатное пользование бунгало на пляже на всем протяжении отдыха, посещение а-ля карт ресторанов, спа-зоны. Я написала это, так как сказать подобное совесть не позволяла: мы не наглые люди, и даже в такой ситуации нам было стыдно хоть что-то просить», — рассказала девушка.

На следующий день паре туристов предложили 25 минут бесплатного массажа и посещение ресторанов с заказом блюд по меню, хотя одно такое входило в стоимость поездки.

«Единственное, что нам действительно дали — это бунгало на пляже, так как из-за нападения сотрудников отеля Никите нельзя было находиться на солнце и купаться», — поделилась девушка.

Непонятная ситуация с гидом

Арина добавила, что с их гидом случилась непонятная история. Он появлялся в отеле не каждый день и не предлагал помощь в решении проблемы.

За два дня до выезда пара хотела узнать о трансфере и получить другую важную информацию, но встреча с гидом не состоялась. Свои контакты он туристам не оставил, а другие сотрудники не помогли его найти.

В итоге Арине и Никите пришлось самостоятельно выяснять все об обратном рейсе.