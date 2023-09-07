Эксклюзив 07 сентября 2023, 12:45 «Весь пол в осколках, дети перепуганные». Очевидцы — о падении БПЛА в Раменском «360»: очевидцы падения БПЛА в Раменском сообщили о выбитых окнах

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Украинский БПЛА атаковал город Раменское в Московской области. Взрыв и обломки беспилотника повредили остекление дома и напугали местных жителей. Окна в квартирах некоторых жителей уцелели лишь чудом, сообщили «360» очевидцы.

Взрыв на улице произошел ночью, рассказала жительница дома София. Лишь по счастливой случайности окна в ее квартире остались целыми.

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«Резкий взрыв — все подскакивают. Очень страшно! Бежим в детскую. Нам повезло, у нас не выбило окна, но мы просто счастливцы, как-то боком прошло. Но у нас стояло зеркало на окне сверху. Весь пол в осколках, дети перепуганные. Ну страшно, что здесь скажешь», — отметила она.

Пострадавшие квартиры обошел глава Раменского округа Николай Ханин. Он оценил ущерб и поговорил с жильцами дома. Он пообещал урегулировать вопрос с компенсациями владельцам квартир до конца суток.

«До конца дня мы соберем с жителей информацию о том, какой ущерб причинен и с фондом капитального ремонта уже устанавливать взаимодействие по поводу или остекления, или компенсации. До конца дня будем стараться все урегулировать», — заявил он.

Он также призвал горожан сохранять спокойствие.

«Такие у нас соседи с южных регионов. Так что не волнуйтесь. Сложно сказать „не волнуйтесь“, но, сохраняйте, по крайней мере, спокойствие», — добавил Ханин.

Местные жители поблагодарили его и сказали, что все понимают.

Всего при падении БПЛА в Раменском разбились окна в пяти квартирах, повреждения также получили четыре автомобиля. Осколки дрона рухнули на Десантной улице, ни один человек не пострадал.