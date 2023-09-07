07 сентября 2023, 12:45
«Весь пол в осколках, дети перепуганные». Очевидцы — о падении БПЛА в Раменском
«360»: очевидцы падения БПЛА в Раменском сообщили о выбитых окнах
Украинский БПЛА атаковал город Раменское в Московской области. Взрыв и обломки беспилотника повредили остекление дома и напугали местных жителей. Окна в квартирах некоторых жителей уцелели лишь чудом, сообщили «360» очевидцы.
Взрыв на улице произошел ночью, рассказала жительница дома София. Лишь по счастливой случайности окна в ее квартире остались целыми.
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«Резкий взрыв — все подскакивают. Очень страшно! Бежим в детскую. Нам повезло, у нас не выбило окна, но мы просто счастливцы, как-то боком прошло. Но у нас стояло зеркало на окне сверху. Весь пол в осколках, дети перепуганные. Ну страшно, что здесь скажешь», — отметила она.
Пострадавшие квартиры обошел глава Раменского округа Николай Ханин. Он оценил ущерб и поговорил с жильцами дома. Он пообещал урегулировать вопрос с компенсациями владельцам квартир до конца суток.
«До конца дня мы соберем с жителей информацию о том, какой ущерб причинен и с фондом капитального ремонта уже устанавливать взаимодействие по поводу или остекления, или компенсации. До конца дня будем стараться все урегулировать», — заявил он.
Он также призвал горожан сохранять спокойствие.
«Такие у нас соседи с южных регионов. Так что не волнуйтесь. Сложно сказать „не волнуйтесь“, но, сохраняйте, по крайней мере, спокойствие», — добавил Ханин.
Местные жители поблагодарили его и сказали, что все понимают.
Всего при падении БПЛА в Раменском разбились окна в пяти квартирах, повреждения также получили четыре автомобиля. Осколки дрона рухнули на Десантной улице, ни один человек не пострадал.
Беспилотники
Раменское
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