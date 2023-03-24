Эксклюзив 24 марта 2023, 19:43 «Вел себя адекватно». Мэр Томаринского округа рассказала о состоянии водителя самосвала после ДТП с электричкой Мэр Томаринского округа Манжара: на момент госпитализации водитель был в сознании

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Перед госпитализацией водитель самосвала, который врезался в пассажирский поезд в Сахалинской области, находился в сознании и вел себя адекватно. Об этом «360» рассказала мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара.

По словам собеседницы «360», она принимала участие в развозе пассажиров поезда. Сейчас на месте аварии работают сотрудники РЖД, ГИБДД, спасатели, полицейские и пожарные.

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«Само ДТП произошло в Долинском районе. Пассажирский поезд следовал из Южно-Сахалинска на Томари. То есть в тот момент, когда произошло ДТП, в том месте уже были пассажиры, которые направлялись на Томари в село Ильинское, Пензенское и Томари», — пояснила она.

Когда мэр приехала на место происшествия, там находились 14 пассажиров. Из них 10 увезли «транспортом муниципалитета администрации Томаринского района». Трех пассажиров доставили на служебной машине до села Пензенское. За одним приехала сестра.

«В момент, когда случилось происшествие, многие пассажиры просто сразу начали звонить своим родственниками, кто-то вызвал такси. Поэтому на момент прибытия было такое количество», — подчеркнула мэр.

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Сейчас локомотив отогнали в сторону. Проезд освободили как в сторону Долинского, так и в сторону Томаринского округа. В результате ДТП повреждения получил только водитель самосвала. Его сразу госпитализировали. Сейчас мужчину обследуют.

«На момент прибытия скорой он был в сознании, вел себя адекватно. Сейчас пока идет обследование на компьютерном томографе», — заключила Манжара.

Авария случилась 24 марта. По данным губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в результате ДТП произошел разлив топлива, из-за чего произошло возгорание. В поезде было 99 пассажиров.