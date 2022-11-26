Происшествия 26 ноября 2022, 19:13 Правил по безопасности много, а толку — нет. В пожарах последней недели в России сезонность ни при чем Эксперт Кузнецов после ЧП на складе цветов разъяснил правила противопожарных проверок РИА «Новости»

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За минувшую неделю в Москве, Подмосковье и других регионах страны произошла серия крупных пожаров. Самым масштабным стало ЧП на цветочном складе на Комсомольской площади столицы, где погибли семь человек. В России для борьбы с подобными происшествиями создали огромное количество нормативных актов, но их количество не гарантирует качество исполнения.

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Смертельный пожар на цветочном складе в Москве произошел днем 20 ноября. Огонь тушили девять часов. В здании частично обрушились перекрытия между этажами. Общая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали более 120 сотрудников МЧС, 42 единицы техники и два пожарных поезда. Жертвами пожара стали семь человек.

По информации ТАСС, последний раз проверку склада проводили в 2019 году. Тогда эксперты выявили 21 нарушение правил пожарной безопасности.

Спустя несколько дней, 23 ноября, силы спасателей потребовались для ликвидации огня в хостеле в Солнечногорске. Там огонь успел охватить всю кровлю здания. Никто не пострадал — на улицу оперативно эвакуировались более 300 человек.

В этот же день загорелась резиденция посла Алжира на улице Спиридоновке в центре Москвы. Возгорание произошло на втором этаже здания. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с электропроводкой.

На этом череда происшествий не закончилась. Новый пожар произошел 25 ноября в торговом центре «Елоховский пассаж» на Бауманской улице Москвы. По данным источника «360», возгорание началось в одном из ресторанов быстрого питания на первом этаже ТЦ. Огонь успел распространиться на 20 «квадратов». Из центра эвакуировали в общей сложности 200 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В Новом Уренгое 25 ноября загорелся стояночный бокс, внутри которого находились четыре автомобиля и заполненный топливом бензовоз. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Крупный пожар унес жизнь вдовы режиссера Станислава Говорухина Галины. ЧП произошло в коттеджном поселке в Новой Москве. По факту случившегося начали доследственную проверку.

Частота проверок

На языке профессиональных пожарных все здания, общественные и необщественные сооружения называются объектами защиты, отметил в беседе с «360» ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания — Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

По его словам, такие объекты делят на категории в зависимости от возможности возникновения там пожаров — чрезвычайно высокую, высокую, среднюю, умеренную, низкую и так далее. От категории зависит и периодичность проверок зданий.

«[Проверку могут проводить] раз в год, раз в два года, раз в три года, раз в шесть лет. Она может и вообще не осуществляться. То есть объекты с низким риском ограничиваются только профилактическими визитами», — пояснил Кузнецов.

Эксперт отметил, что база рискоориентированного подхода находится в открытом доступе, поэтому любой собственник так называемого объекта защиты, да и вообще любой желающий, введя адрес и ИНН организации, может узнать, к какой группе риска относится то или иное здание. Информацию о проверках на следующий год публикуют и на сайте прокуратуры.

«Всегда можно заглянуть на сайт и по ИНН и адресу определить, планируется в этом году проверка или нет», — пояснил собеседник «360».

По мнению Кузнецова, связывать рост числа пожаров со временем года неверно. Никакой сезонности у этих происшествий нет.

В любой сезон [могут быть пожары]. Просто причины разные. Летом это лесные пожары. И, кстати, ущерб от лесных пожаров, если в рублях считать, гораздо существеннее, чем от тех пожаров, которые произошли Константин Кузнецов ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания — Фонд пожарной безопасности».

Как правило, зимой сложности возникают с электронагревательными приборами, которые используются слишком активно, с печами в частных жилых строениях, которые не чистят или имеют ошибки в конструкции, сказал Кузнецов.

Несоблюдение норм при их обилии

Говоря о пожаре на складе на Комсомольской площадки, он напомнил, что там выявляли большое количество нарушений: складирование горючей нагрузки, захламление, завал эвакуационных выходов. Вдобавок, по словам эксперта, электропроводка тоже находилась в достаточно плачевном состоянии.

«Дело в том, что электропотребление вызывает перегрузку сетей и короткое замыкание не только зимой из-за обогревателей, но и летом — из-за работающих кондиционеров, потому что они поглощают большое количество энергии. Поэтому не могу сказать, что есть какая-то тенденция к сезонности», — еще раз отметил собеседник «360».

Кузнецов обратил внимание, что в России существует огромное количество норм противопожарной безопасности. Это и 123-й технический регламент в области пожарной безопасности, 69-й ФЗ о пожарной безопасности, правила противопожарного режима.

Документации чрезвычайно много, много обязательных требований к соблюдению пожарной безопасности. Другое дело, что они не соблюдаются. Здесь количество законов, к сожалению, не переходит в качество Константин Кузнецов.

Специалист подчеркнул, что после введения так называемой регуляторной гильотины нормативных документов как будто бы должно стать меньше. На самом деле получилось наоборот: они стали еще более сложными и запутанными. Но эффекта, заметил Кузнецов, нет.

«Чрезвычайно подробно расписано, что, где, в каких количествах [может использоваться], временные интервалы, требования к огнестойкости конструкций — это все есть, все в открытом доступе находится. Но, видимо, мало кого интересует», — заключил он.