В Ялте задержали всех участников резонансного убийства | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Протесты и спецназ. Стали известны детали задержания участников резонансного убийства в Ялте Ялтинцы вышли на улицы из-за резонансного убийства местного жителя flickr.com / Tom Woodward

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В Ялте задержали двух человек по делу об убийстве мужчины, скончавшегося от ножевых ранений. Одного из подозреваемых отпустили, чем оказались недовольны местные жители, вышедшие на протесты. В итоге фигуранта дела задержали повторно. Одним из подозреваемых, по данным Telegram-каналов, может быть награжденный за активную гражданскую позицию спецназовец.

Задержание в Ялте

Пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила, что обоих подозреваемых в нанесении смертельных ножевых ранений мужчине в Ялте задержали.

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«В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы», — рассказали в МВД.

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РИА «Новости»

Подозреваемых выдала машина

Все случилось 6 сентября. По данным МВД, около 05:30 двое мужчин на машине привезли в городскую больницу пострадавшего, который находился в тяжелом состоянии. У него были множественные резаные раны. После этого мужчины скрылись. Однако правоохранители установили автомобиль, на котором они приехали. Благодаря этому подозреваемых и задержали.

«Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства», — пояснили в пресс-службе МВД.

Один из задержанных признал вину

Следователь отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Один из задержанных уже признал свою вину. При этом он подчеркнул, что второй мужчина лишь был свидетелем конфликта, но участия в случившемся не принимал. Личность последнего установили, его самого опросили и отпустили.

Недовольство местных жителей

Местные жители оказались недовольным таким разбирательством. Многие собрались в районе управления МВД и потребовали объективного расследования. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко, в свою очередь, подчеркнула в своем Telegram-канале, что дело находится на особом контроле. Она лично выехала к месту сбора местных жителей.

«Уверяю всех, дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание», — подчеркнула Павленко.

Второго подозреваемого все же задержали

Тем временем в МВД сообщили, что появились доказательства причастности второго мужчины к преступлению. Его оперативно задержали, а в пресс-службе крымского Главного следственного управления СК России сообщили о принятии уголовного дела к производству.

«Следователями следственного отдела по городу Ялта действия квалифицированы как убийство», — отметили в ведомстве.

По его данным, конфликт все же произошел между тремя жителями Ялты, в результате чего один из участников получил ранения. Остальные же испугались, попытались помочь пострадавшему, доставили его в больницу и скрылись.

РИА «Новости»

Участником конфликта может быть командир роты спецназа

По данным Telegram-каналов Baza и Mash, потерпевшим оказался 34-летний молодой человек. А конфликт у него произошел с 37-летним знакомым — командиром взвода Алупкинской роты спецназа Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма. Именно последнего, по информации каналов, правоохранители сначала отпустили, что и вызвало недовольство местных жителей.

Telegram-канал Baza сообщил, что компания отдыхала возле заведения «Автокафе». Молодые люди выпивали. В какой-то момент они поссорились, и двое набросились с ножом на пострадавшего. Нападавшие испугались и доставили парня в больницу, но он скончался.

Там же пояснили, что всего месяц назад местная администрация наградила одного из задержанных за активную гражданскую позицию. Каналы также опубликовали кадры, на которых видно, как двое мужчин по очереди избивают погибшего, после чего затаскивают его в багажник машины.

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