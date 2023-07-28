Эксклюзив 28 июля 2023, 15:24 «Уже все взрывалось». Выжившая при крушении Ми-8 заявила, что едва успела выбраться из вертолета Выжившая пассажирка упавшего на Алтае Ми-8: после крушения вертолета раздались взрывы Maxim Tajer / Unsplash

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Через несколько секунд после падения Ми-8 на Алтае вертолет взорвался, рассказала «360» выжившая пассажирка Елена. По ее словам, все случилось настолько быстро, что она едва успела отбежать от воздушного судна.

Спаслись за мгновение до взрыва

Женщина заявила, что выбралась из вертолета вместе с двумя другими пассажирками через проход в хвостовой части. Сделать это было непросто — мешались лопасти.

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«Сначала Татьяна (другая пассажирка — прим. ред.) выскочила, и она <…> не могла пролезть, там [мешались] какие-то лопасти, она их разгибала, на адреналине у нее сила появилась, она их отогнула, сама выскочила — там полтора метра до земли. Спрыгнула — видимо, мужчины, местные жители подскочили и помогли, передо мной девушке, потом мне. Вот мы втроем так вышли», — рассказала Елена.

Она добавила, что лишь успела оглянуться назад — возле входной двери лежали тела. По ее словам, двум мужчинам уже нельзя было помочь — они не дышали и уже горели, были полностью в огне.

«Потом как в тумане — выскочила <…> за всеми, меня мужчины помогли вытянуть, сказали „быстро отходи, сейчас взрыв будет“. Буквально несколько секунд — и [вертолет] начал взрываться. Отскочили за доли секунды, еще бы чуть-чуть — и тоже взорвались. Было очень быстро, сложно все передать», — отметила выжившая.

За помощью к медикам

По словам Елены, у ее спутницы были серьезные ожоги. На руках девушки висела кожа, поэтому она решила отвести ее на турбазу.

«Ее всю знобило, трясло, колотило, она ревела, была в панике, говорила „воды, воды мне“, у нее все горело. Я повела ее к ближайшей турбазе. За нами, за спиной уже все взрывалось, мы бы там уже не смогли помочь, там много людей уже бегало. На турбазе посидели, я ее обливала, девушки давали лекарства», — рассказала собеседница «360».

Она добавила, что отказалась от госпитализации.

«Мы думали, что только втроем выжили. А потом, когда уже пошли к скорым, узнали, что девять выживших. Я написала отказ (от госпитализации — прим. ред.), у меня было не так сильно, как у других», — уточнила Елена.

Она призналась, что сумела выжить в авиакатастрофе благодаря тому, что сидела в хвостовой части вертолета. По словам женщины, находившиеся ближе к пилотам погибли в огне.