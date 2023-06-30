Эксклюзив 30 июня 2023, 19:18 (обновлено: 30 июня 2023, 20:42) Усмехался, пока душил. Ссора между блогером и его девушкой из-за 500 рублей переросла в побои Девушка фотографа Арсения Котова рассказала, как он избил ее из-за 500 рублей Freepik

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Между самарским фотографом Арсением Котовым и его возлюбленной разгорелся скандал. Причина — долг в 500 рублей за поход в кафе. По словам девушки, в поиске «справедливости» и желания вернуть деньги мужчина набросился на нее. Как развивался конфликт с причинением тяжкого вреда здоровью и какая репутация у Котова в женских кругах — в материале «360».

Девушка Арсения Котова обвинила его в избиении

Известный фотограф и блогер Арсений Котов (настоящая фамилия — Семенов) избил и пытался задушить свою девушку Ангелину Латыпову, с которой приехал на Сахалин, сообщил Telegram-канал Readovka. Пострадавшая заявила в полицию.

Девушка рассказала, что 23 июня в Корсакове они отправились в кафе, где встретились с подписчиком. С собой у Ангелины не оказалось кошелька, и она попросила заплатить за нее в этот раз. Сумма в чеке была смешной — 500 рублей.

Поздним вечером пара осталась в квартире подписчика. Арсений попросил у спутницы вернуть деньги. Затем завязался конфликт, во время которого, по словам девушки, фотограф избил ее и пытался душить.

Арсений Котов / Соцсети Ангелина Латыпова / Соцсети Арсений Котов / Соцсети Ангелина Латыпова / Соцсети

Ангелина подтвердила «360», что скандал начался из-за 500 рублей. Она уточнила, что вечером, после похода в кафе, «не трогала» Арсения и не провоцировала ссору.

«Я просто готовилась ко сну, а он мне перекрыл вход в комнату и настаивал на разговоре. Сказал, чтобы вернула ему деньги, ведь это наглость — то, как я себя веду. Я ему ответила, что настоящая наглость — требовать деньги со своей девушки», — поделилась Ангелина.

Затем Арсений набросился и начал душить, добавила собеседница «360». Пострадавшая схватила телефон и стала записывать видео подруге, рассказывая о случившемся.

Арсений принялся выхватывать телефон у Ангелины и выставил требование: либо она возвращает ему долг, либо уходит из квартиры.

Но ни о каких деньгах уже не могло быть и речи, так как он поднял руку, отметила девушка.

«В этот момент я звоню в полицию, а он снова на меня кинулся и начал душить. Я начинаю орать, и сотрудники все это по телефону слышали. Звонок оборвался. После этого полиция пыталась со мной связаться, но я ответила, что сейчас уже говорить не могу», — объяснила пострадавшая.

Затем Ангелина легла на кровать, схватившись за горло и пытаясь отдышаться. Котов же настаивал на «выполнении требований»: плати или уходи.

Freepik

Блогер также просил отозвать заявку в полицию и удалить сообщение подруге, которое было записано в разгар ссоры. Девушка хотела, чтобы ее оставили в покое.

Я спрашивала у него, зачем он меня бьет. Усмехнувшись, ответил: я тебя не бью, это еще фигня. А затем он вовсе сказал, что ему нравится наблюдать за моей реакцией, пока он меня душит. С этими словами он снова схватился за мою шею. Ангелина Латыпова

Последствия ссоры

Котов, по словам девушки, зажал ее шею пальцами настолько сильно, что у нее остается ощущение сдавленности даже спустя неделю. Девушке до сих пор сложно дышать, ее не покидает кашель. У пострадавшей выявили перелом перстневидного хряща гортани и многочисленные ушибы.

«Меня мучили нехватка воздуха и боль в ноге, на которой образовались несколько больших синяков. Судмедэксперты расценили такие травмы как причинение тяжкого вреда здоровью», — поделилась Ангелина в личном аккаунте в соцсетях.

Фото: личный архив Ангелины Латыповой Фото: личный архив Ангелины Латыповой Фото: личный архив Ангелины Латыповой Фото: личный архив Ангелины Латыповой

Реакция полиции

После второй попытки удушения блогер отстал от Ангелины. Девушка, опасаясь за свою жизнь, выбежала из квартиры, чтобы снова связаться с местной полицией.

«Сотрудники сказали, что ничем мне помочь не могут. Единственное, что мне предложили, — подбросить до ближайшей гостиницы. Арсения допрашивать они не будут, так как на дворе уже ночь», — добавила Латыпова в разговоре с «360».

Диспетчеры полиции по Южно-Сахалинской области сообщили, что девушка может подать заявление еще раз, но уже днем. Однако, по словам пострадавшей, органы не взяли бы дело в работу, поскольку она не местная.

РИА «Новости»

Адвокат Алексей Скляренко в разговоре с «360» заявил, что у правоохранительных органов нет полномочий отказать в помощи, особенно если человек звонит и настоятельно о ней просит. По словам эксперта, предотвращение и профилактика преступлений и правонарушений — их прямая задача.

«Полиция в любом случае должна приехать и убедиться, что происходит на месте. Если нет состава правонарушения, они составляют акт о ложном вызове. Если же признаки преступления есть, то оперативно-следственная группа составляет протокол», — подчеркнул адвокат.

Следственные действия должны проходить по месту совершения правонарушения или преступления, напомнил Скляренко. Когда происшествие случилось в регионе, где человек не проживает, дело, в том числе судебное разбирательство, берут в работу местные органы. Следствие переносят по месту жительства в том случае, если это частное судебное обвинение, в данном случае — побои.

РИА «Новости»

Тревожные звонки

Латыпова рассказала еще об одном конфликте с Котовым, который произошел также на почве денег. По ее словам, фотограф замахивался на нее, «но бить не стал, потому что рядом были знакомые».

«Мы были в поездке на Курильских островах. Он мне несколько раз угрожал матом, говорил, что я долбанутая, и откровенно заявлял, что врезал бы мне. Но так как рядом были свидетели, ничего делать не стал», — сообщила она «360».

Арсений Котов / «ВКонтакте»

С женщинами у Котова, судя по всему, отношения непростые: предыдущие пассии также жаловались на неадекватное поведение. Одну из них он шантажировал интимными фото, другую просто оставил в горах во время турпохода и не отвечал на звонки.

По словам Латыповой, когда молодой человек чувствовал, что действия спутницы могли навредить его репутации, он действительно грозился выложить личные снимки девушки в Сеть. Но она подчеркнула, что ссоры и недомолвки в прошлых отношениях никогда не доходили до рукоприкладства.

Ангелина Латыпова / Соцсети

Бывшая девушка Котова, фотограф и блогер Лана Сатор (Светлана Трофимова), также отметила в своих соцсетях, что парень позволял себе фразы с угрозами. Арсений описывал их отношения как «выгодное сотрудничество» и не более того. Однако, по словам девушки, «сотрудничество, скорее всего, было в одни ворота».

«Когда Арсений попал в беду в Египте, я помогала как могла с распространением информации и общением со СМИ, чтобы его поскорее оттуда вытащить. А когда я попала в историю в Албании и мои друзья попросили его сделать репост, он отказался, добавив „так ей и надо“», — объяснила она.

«Не пошевельнулся»

Ангелина рассказала, что после произошедшего они с Арсением не общались: блогер не звонил и не писал. Когда история разошлась СМИ, Котов «даже не пошевельнулся».

«360» попытался связаться с самим молодым человеком, чтобы узнать его точку зрения. Но на звонки он не отвечает.