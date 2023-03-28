Эксклюзив 28 марта 2023, 15:23 Уральский школьник пострадал от приятелей. Мальчика замотали в скотч и раздели на камеру Замотавшими в скотч и раздевшими сверстника уральскими школьниками занялась полиция РИА «Новости»

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Школьники из уральского села Верхняя Синячиха сняли на камеру издевательства над сверстником. Подростка с головой замотали в скотч, а после спустили с него штаны. Видео с унижениями разошлось по Сети. Мать пострадавшего мальчика Светлана рассказала «360» все подробности происшествия.

Она пояснила, что в издевательствах над сыном принимали участие четыре человека. Особую активность проявляли двое, третий снимал, а четвертый просил приятелей остановиться. Как выяснилось позже, мальчика уже заматывали в скотч, но ему удалось вырваться.

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Светлана узнала об издевательствах над сыном из видео, которое ей показал инспектор по делам несовершеннолетних. Он приехал к женщине домой и вызвал на разговор.

«Когда мне это видео показали, у меня чуть сердце не остановилось. Я до пяти утра не спала», — призналась мать подростка.

Подростки дружили с детства

Женщина подчеркнула, что ей непонятно, как такое вообще могло произойти. Все подростки знакомы между собой с детства. Учатся в одной школе, а некоторые — в одном классе. Они всегда дружили, но на видео показано нечеловеческое издевательство.

Светлана заявила, что сын получил серьезные психологические травмы и теперь страдает от сильных головных болей. Попытка поговорить с матерью лидера компании осталась безуспешной.

«Она меня обматерила и сказала: „Написала заявление и довольна?“ А мне что делать? Чтобы дальше над моим сыном издевались? Я раньше все это спускала на тормозах, думала, что мальчики между собой разберутся, но это уже перешло все границы», — подчеркнула собеседница.

Мать пострадавшего мальчика пояснила, что после обращения в полицию ее сын получил какое-то сообщение и пропал. На поиски ребенка она потратила два часа. После пережитого позора, который из-за видео стал достоянием общественности, в школу мальчик пока не ходит.

«Борзый» заводила

От рук приятелей пострадал еще один участник видео, который уговаривал всех прекратить издевательства. Его мама заявила, что узнала о том, что его тоже заматывали в скотч, только после появление видео.

«Они его тоже закручивали в этот же скотч и забрызгивали дихлофосом. Но он мне тогда про это не говорил, а рассказал, когда все это уже случилось и предали огласке», — отметила она.

По ее словам, в полицию, куда вызвали всех участников вместе с родителями, она увидела заводилу, который придумал заматывать приятелей скотчем. Женщина отметила, что это достаточно «борзый» юноша, который ни в чем не раскаялся, а зубоскалил и шутил.

Также собеседница подчеркнула, что видео распространил снимавший подросток. Он выложил его на закрытой странице, откуда оно разошлось по Сети.

Издание E1.ru со ссылкой на местный отдел полиции сообщило, что заявление матери пострадавшего мальчика зарегистрировали. Правоохранители организовали проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.