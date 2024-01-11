Происшествия 11 января 2024, 18:05 Шесть часов на холоде. Уральский дальнобойщик чуть не умер от инсульта на глазах у сотрудников ГИБДД Виновнику ДТП с инсультом несколько часов не оказывали помощь, считая его пьяным РИА «Новости»

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На Урале дальнобойщик шесть часов погибал от инсульта на глазах у сотрудников Госавтоинспекции. Сотрудники правоохранительных органов не распознали угрожающее состояние, с которым столкнулся мужчина, и решили, что он пьян: водителя оставили «трезветь» в холодной кабине фуры. «360» выяснил подробности этой истории и узнал у автоюриста, нарушили ли стражи правопорядка закон.

Фура сложилась буквой «Г»

Сотрудник завода по производству минеральной воды и безалкогольных напитков, 46-летний Роман К., 5 января доставил груз в Екатеринбург, а по дороге назад ему стало плохо. По словам коллеги, во время выгрузки мужчина был бодрым и чувствовал себя отлично, но спустя примерно пару часов попал в ДТП.

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Роман был на 158-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, когда почувствовал себя неважно. Он направил фуру к краю дороги, но при торможении машина сложилась буквой «Г», сообщило E1.RU. После удара о кабину прицеп вынесло на проезжую часть, где он задел самосвал «Тонар». Его водитель рассказал журналистам, что машина не получила серьезных повреждений и он готов был ехать дальше.

Однако договориться участники ДТП не смогли: дальнобойщик опустил стекло, чтобы пообщаться, и не смог вымолвить ни слова. Водитель «Тонара» все же вызвал ГИБДД. Сотрудники приехали на место всего через 15 минут, на тот момент было примерно 12 дня.

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Два часа в ледяной кабине

Фуру убрали на обочину, а самого водителя оставили в кабине, подумав, что он пьян. Через два-три часа диспетчер предприятия заметила, что маечек, закрепленный за Романом, не двигается, и позвонила ему.

Трубку снял сотрудник ГИБДД. Он сообщил, что водитель в невменяемом состоянии. По просьбе диспетчера на место прибыл другой дальнобойщик.

«Подъезжаю, вижу: наша машина стоит на обочине, примятая в сугроб. За ней машина ГИБДД. Впереди через несколько метров полуприцеп „Тонар“, в нем водитель. Я побежал к машине Романа, открыл кабину, а он на полу сидит, бледный, никаких признаков жизни. Изо рта даже пара нет. В кабине холод, печка отключена, а на улице минус 20. Он в одних носках, потрогал ноги — ледяные. Начал тормошить его, он открыл глаза. Взгляд никакой, пустой, отсутствующий», — рассказал коллега Романа журналистам.

Он принес в кабину автономный обогреватель и попытался выяснить у сотрудников ГИБДД, что произошло, и сколько Роман сидит в холодной кабине. Ему ответили, что мужчина пьян и находится в машине примерно два часа.

Водитель потребовал, чтобы на место вызвали скорую. По его словам, один из правоохранителей заметил в ответ: «А зачем вызывать, видно же, что он пьяный?» На слова о том, что запаха алкоголя нет, сотрудники предположили, что Роман употребил наркотики.

РИА «Новости»

Скорая приехала только к вечеру

Коллега дальнобойщика сообщил обо всем механику компании и вернулся на рейс. Сотрудники Госавтоинспекции не вызвали медиков, но пересадили Романа к себе в машину. Он по-прежнему не реагировал на окружающих. Вероятно, поэтому мужчину не смогли проверить алкотестером.

Спустя некоторое время приехали механик и еще один водитель, чтобы отогнать фуру. Один из них заметил признаки инсульта и самостоятельно позвонил в скорую помощь. Бригада добралась до места ЧП через час после звонка, на тот момент было уже 18:00.

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Дальнобойщика отправили в Камышловскую больницу. Там врачи по внешним признакам определили инсульт. Чтобы поставить точный диагноз, Романа повезли в город Ирбит Свердловской области. К ночи, после проверки на аппарате КТ, вынеслизаключение: геморрагический инсульт.

Спонтанное внутримозговое кровотечение случается из-за разрыва стенок сосудов. Недуг происходит по разным причинам: эмоциональные или физические нагрузки, скачки давления.

Геморрагический инсульт — самый опасный вид инсультов, он часто заканчивается смертью либо тяжелой инвалидизацией. Помощь при таком грозном состоянии важно оказать максимально быстро, тогда у пациента появляется больше шансов на восстановление.

Семья готовит обращение в СК

За жизнь Романа борются медики, но изменений в состоянии нет, рассказала его жена. По ее словам, если муж выживет, его ждут долгие годы реабилитации.

Семья и коллеги дальнобойщика отзываются о нем как об ответственном человеке, который вел здоровый образ жизни. На работе Роман был на хорошем счету, его считали опытным водителем: 26 лет стажа.

Близкие пациента готовят обращение в Следственный комитет из-за бездействия сотрудников правоохранительных органов. Юрист Сергей Тетерин, который помогает семье, увидел в этом деле уголовный состав по статье об оставлении человека в опасности.

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В управлении ГИБДД по Свердловской области заявили, что у водителей спрашивали, требуется ли им медицинская помощь, но жалоб никто не высказал. После этого сотрудники обеспечили безопасность движения рядом с местом аварии.

«Прибывший работодатель водителя грузовика сообщил полицейским, что у мужчины имеются признаки инсульта, после чего гражданин был госпитализирован», — добавили в пресс-службе.

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Виноваты ли сотрудники ГИБДД?

Человек попал в ДТП, и, если у сотрудников Госавтоинспекции появилось подозрение, что он пьян, — для этого есть определенный регламентированный порядок действий, рассказал «360» автоюрист Илья Москвин.

«В регламенте говорится о том, при наличии признаков опьянения останавливаются понятые или делается видеофиксация. Они же хотели провести освидетельствование, то есть двухчасовой интервал им был не нужен. <…> Если человек в сознании, освидетельствование проводят сразу. Илья Москвин

Первым делом в таких ситуациях составляют протокол, а затем при понятых отстраняют водителя от управления, снимая все на видео.

После этого возможному нарушителю предлагают пройти проверку на опьянение на месте. Если он отказывается или это невозможно, предполагаемого нарушителя направляют в учреждение.

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«Грубо говоря, произошло ДТП, если сотрудники ГИБДД видят признаки, возможно не алкогольного отравления, а еще чего-то, то должны вызвать скорую помощь, спросить человека, по крайней мере: надо, не надо и так далее», — объяснил собеседник «360».

Есть ли в истории Романа состав уголовного дела, должно разбираться следствие. Особенно если человек оказался в такой критической ситуации, выразил мнение Илья Москвин.

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«Раз у них были подозрения, что он находится в состоянии опьянения, то для этого есть определенный административный регламент, который нужно соблюдать. <…> В любом случае в деле должны быть доказательства соответствия времени: когда произошло ДТП, когда его отстранили, когда провели освидетельствование», — продолжил эксперт.

Если установят, что между прибытием сотрудников ГИБДД и тем, как они выписали направление на освидетельствование, прошло два часа, то к ним появятся вопросы. Скорее всего, будут устанавливать, что правоохранители делали все это время: оформляли аварию, не заметили, что человеку плохо и прочее. Следствию нужно выяснить все обстоятельства, потому что с ходу никого обвинять нельзя, заключил автоюрист.

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Как распознать инсульт

Заметить признаки инсульта можно, только когда состояние уже переходит в острую фазу, обратил внимание невролог Александр Евдокимов. У человека отнимаются конечности, он может упасть, речь нарушается, а сознание путается.

Изменяется и мимика: например, лицо может перекосить. При таких признаках нужно незамедлительно вызывать скорую. Пока медики в пути, следует обеспечить человеку максимальный покой, посоветовал собеседник «360».

«Самое первое — человека не надо трогать. Но если он потерял сознание или запрокинулась голова, нужно положить пациента на бок, чтоб язык не запал и он не задохнулся. Следует расстегнуть или снять всю одежду, дать доступ к свежему воздуху. По максимуму держать человека в покое и в проветриваемом помещении. Это основное, что можно сделать, до приезда скорой помощи», — подытожил Евдокимов.