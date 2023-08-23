За последние полтора месяца украинские дроны атаковали башни «Москва-Сити» более пяти раз. Последний украинский беспилотник попал в здание, которое находится на стадии строительства. Эксперты рассказали «360», что запуск беспилотников прямиком с Украины маловероятен, а сами террористические акты отдаленно напоминают события в США 20-летней давности.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Политолог и публицист Владимир Корнилов: цель киевского режима — сеять террор

История повторяется

[Атака башен «Москва-Сити» украинскими беспилотниками происходит] по той же причине, по которой террористы бомбили Всемирный торговый центр — символ деловой активности Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, здание носило характер архитектурного символа как знаковое и значимое здание в Нью-Йорке.

В этом плане логика действий и сами действия украинских террористов ничем не отличаются от тех, кто атаковал [башни-близнецы в 2001 году].

Три-четыре раза попадания в одно и то же место — это, конечно, не совпадение и не случайность.

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ). / РИА «Новости» Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, США. / Викимедиа Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ). / РИА «Новости» Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, США. / Викимедиа

Частичное достижение цели

Сказать о том, что украинские атаки на башни «Москва-Сити» — это отвлечение внимания в медиапространстве, довольно сложно.

Это все равно, что объяснять, якобы Усама бен Ладен и его подручные «завалили» Всемирный торговый центр с целью такого же отвлечения от чего-либо. Но тем не менее террористический акт организационной группировке удался.

Другое дело, какая расплата последовала за этим терактом. Очень надеюсь, что и с украинскими террористами мы разберемся в конечном итоге точно так же.

Их цель — сеять террор, поскольку это террористы. В этом смысле можно сказать, что пока что эту цель они частично достигают.