23 августа 2023, 22:28
Уничтожить символ. Почему Москва-Сити стал главной целью для украинских атак
Политолог Корнилов: атаки БПЛА на «Москву-Сити» — не случайность или совпадение
За последние полтора месяца украинские дроны атаковали башни «Москва-Сити» более пяти раз. Последний украинский беспилотник попал в здание, которое находится на стадии строительства. Эксперты рассказали «360», что запуск беспилотников прямиком с Украины маловероятен, а сами террористические акты отдаленно напоминают события в США 20-летней давности.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Политолог и публицист Владимир Корнилов: цель киевского режима — сеять террор
История повторяется
[Атака башен «Москва-Сити» украинскими беспилотниками происходит] по той же причине, по которой террористы бомбили Всемирный торговый центр — символ деловой активности Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, здание носило характер архитектурного символа как знаковое и значимое здание в Нью-Йорке.
В этом плане логика действий и сами действия украинских террористов ничем не отличаются от тех, кто атаковал [башни-близнецы в 2001 году].
Три-четыре раза попадания в одно и то же место — это, конечно, не совпадение и не случайность.
Частичное достижение цели
Сказать о том, что украинские атаки на башни «Москва-Сити» — это отвлечение внимания в медиапространстве, довольно сложно.
Это все равно, что объяснять, якобы Усама бен Ладен и его подручные «завалили» Всемирный торговый центр с целью такого же отвлечения от чего-либо. Но тем не менее террористический акт организационной группировке удался.
Другое дело, какая расплата последовала за этим терактом. Очень надеюсь, что и с украинскими террористами мы разберемся в конечном итоге точно так же.
Их цель — сеять террор, поскольку это террористы. В этом смысле можно сказать, что пока что эту цель они частично достигают.
Полковник в отставке Виктор Литовкин: смещение центра сражения на террористическую деятельность
«Символическая война»
Конечно, атаки на башни в международном деловом центре делают с целью получения красивой картинки и демонстрации того, что их техника может протянуться, куда угодно.
Украина ведут против России символическую войну. Здания на территории «Москва-Сити» очень хорошо для этого подходят. Потому что это красивый и [значимый для города деловой центр].
Говоря точнее, думаю, что даже не Украина ведет эту символическую войну, а украинская агентура, которая находится на территории России. Группа агентов [киевского режима] в Москве и Московской области как раз и могут запускать эти беспилотники.
Вести дрон с Украины, чтобы он точно попал в деловой центр — очень сложная задача для оператора.
Неудачи в контрнаступлении заставляют украинцев перенести центр сражения против нас на террористическую деятельность. Следует выяснить месторасположение этой бандеровской агентуры на территории Москвы, Подмосковья и в других прилегающих областях.
С другой стороны, надо быть более бдительными: работать с системами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ред.) и ПВО. Других путей нет.
Последний вариант — наносить удары по украинским штабам в Киеве, но мы этого пока не делаем.
Украина
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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