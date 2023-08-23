Происшествия

23 августа 2023, 22:28

Уничтожить символ. Почему Москва-Сити стал главной целью для украинских атак

Политолог Корнилов: атаки БПЛА на «Москву-Сити» — не случайность или совпадение

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За последние полтора месяца украинские дроны атаковали башни «Москва-Сити» более пяти раз. Последний украинский беспилотник попал в здание, которое находится на стадии строительства. Эксперты рассказали «360», что запуск беспилотников прямиком с Украины маловероятен, а сами террористические акты отдаленно напоминают события в США 20-летней давности.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Политолог и публицист Владимир Корнилов: цель киевского режима — сеять террор

История повторяется

[Атака башен «Москва-Сити» украинскими беспилотниками происходит] по той же причине, по которой террористы бомбили Всемирный торговый центр — символ деловой активности Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, здание носило характер архитектурного символа как знаковое и значимое здание в Нью-Йорке.

В этом плане логика действий и сами действия украинских террористов ничем не отличаются от тех, кто атаковал [башни-близнецы в 2001 году].

Три-четыре раза попадания в одно и то же место — это, конечно, не совпадение и не случайность.

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ).
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ)./РИА «Новости»
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, США.
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, США./Викимедиа
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ).
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ)./РИА «Новости»
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, США.
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, США./Викимедиа

Частичное достижение цели

Сказать о том, что украинские атаки на башни «Москва-Сити» — это отвлечение внимания в медиапространстве, довольно сложно.

Это все равно, что объяснять, якобы Усама бен Ладен и его подручные «завалили» Всемирный торговый центр с целью такого же отвлечения от чего-либо. Но тем не менее террористический акт организационной группировке удался.

Другое дело, какая расплата последовала за этим терактом. Очень надеюсь, что и с украинскими террористами мы разберемся в конечном итоге точно так же.

Их цель — сеять террор, поскольку это террористы. В этом смысле можно сказать, что пока что эту цель они частично достигают.

2

Полковник в отставке Виктор Литовкин: смещение центра сражения на террористическую деятельность

«Символическая война»

Конечно, атаки на башни в международном деловом центре делают с целью получения красивой картинки и демонстрации того, что их техника может протянуться, куда угодно.

Украина ведут против России символическую войну. Здания на территории «Москва-Сити» очень хорошо для этого подходят. Потому что это красивый и [значимый для города деловой центр].

Говоря точнее, думаю, что даже не Украина ведет эту символическую войну, а украинская агентура, которая находится на территории России. Группа агентов [киевского режима] в Москве и Московской области как раз и могут запускать эти беспилотники.

Вести дрон с Украины, чтобы он точно попал в деловой центр — очень сложная задача для оператора.

Неудачи в контрнаступлении заставляют украинцев перенести центр сражения против нас на террористическую деятельность. Следует выяснить месторасположение этой бандеровской агентуры на территории Москвы, Подмосковья и в других прилегающих областях.

С другой стороны, надо быть более бдительными: работать с системами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ред.) и ПВО. Других путей нет.

Последний вариант — наносить удары по украинским штабам в Киеве, но мы этого пока не делаем.

Украина

Москва 2023

Атака беспилотников в Москве и Подмосковье

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