Эксклюзив 04 сентября 2023, 21:30 «Укусили дочь». Жительница Воронежа заявила о нападении бездомных псов на ребенка Полиция начала проверку по факту нападения собаки на девочку в Воронеже

Читать 360tv в

Две бездомные собаки накинулись на ребенка в жилом квартале «Ласточкино» на улице Коренцова в Воронеже 3 сентября. Мать пострадавшей девочки Екатерина рассказала «360», что один из псов укусил ее дочь. На теле школьницы остались два кровавых следа от зубов животного.

«Не сильно, чтоб зашивать, но деранула», — объяснила Екатерина.

Реклама

Псы держат в страхе местных жителей

Бездомные собаки, как заявила женщина, не первый раз нападают на людей. По словам собеседницы «360», животные часто кидались на прохожих. Она даже обращалась в полицию, но тогда правоохранители сказали, что сделать ничего не смогут.

В день происшествия дочь Екатерины отправилась выгуливать своего пса. На тротуаре лежала одна бездомная собака, девочка решила обойти ее стороной.

«С противоположной стороны дороги выбежала другая [дворняга], и они обе на нее кинулись. Та (дочь — прим. ред.) испугалась, думала, они на ее собаку бегут, у нас шпиц маленький. Шпица взяла на руки, а укусили дочь», — рассказала Екатерина.

На помощь пришли прохожие

Отбиться от собак ребенку помогли проходившие неподалеку мужчина и женщина. Они позвонили матери пострадавшей — девочка продиктовала им номер.

«И тут подбежала я, начала звонить 112, меня соединили со скорой. Там спросили, сможем ли мы сами добраться до травмпункта. Я сказала: „Да“. Мы взяли документы, поехали в травмпункт, потом написали заявление в полицию», — поделилась мать пострадавшей.

В больнице ребенку поставили укол, возможно, их придется делать еще три месяца.

Крупные и агрессивные

Женщина добавила, что бездомные агрессивные псы продолжают бродить по улицам и терроризировать округу. Сами собаки крупные — по пояс взрослому человеку.

«Их там штук семь, они все немаленького роста. Ехала на электросамокате — на меня кидались. Я соскакивала с него, чтобы меня не сожрали. На машине едешь — они за машинами [бегут] как сумасшедшие. В том году мой ребенок шел в магазин мимо, без собаки, они на нее кинулись, машина мимо ехала, посигналила, их распугала», — пожаловалась женщина.

Екатерина заявила, что будет добиваться того, чтобы дело с нападением собак было решено. Как отметила женщина, ее дочери нужно ходить в школу во вторую смену, из-за работы провожать ребенка Екатерина не сможет, но очень переживает за девочку.

Полиция начала расследование

Дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области подтвердил «360», что в полицию обратилась мать пострадавшей девочки с заявлением.

«Ее малолетнюю дочь укусила дворовая собака. <…> Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сказал собеседник издания.

Ранее собаки напали на ребенка в пригороде Махачкалы. Мальчика укусили за руку, колено и ягодицу. В больницу несовершеннолетний попал в состоянии сильного стресса.