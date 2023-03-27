Происшествия 27 марта 2023, 00:16 Украинский беспилотник под Тулой. Главное о попытке атаки ВСУ на Киреевск Число поврежденных домов в Тульской области после падения украинского БПЛА выросло до 16 Телеканал «360»

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Днем 26 марта в Киреевске раздался взрыв. В Минобороны сообщили, что в Тульской области рухнул украинский беспилотник. В результате пострадали три человека, а несколько жилых домов получили повреждения. Что известно о падении дрона ВСУ — в материале «360».

На Киреевск рухнул беспилотник

Взрыв прогремел в 15:19 на улице Дорожников в Киреевске, рассказали в районной Единой дежурно-диспетчерской службе. На месте образовалась воронка, а два человека получили осколочные ранения.

Прибывшие на место медики оказали им первую помощь, но госпитализировать их не стали — ранения оказались не слишком серьезными. Позже стало известно о третьем пострадавшем. Он сам обратился за помощью в больницу.

Взрывной волной выбило стекла в местной многоэтажке, а также повредило несколько частных домов и хозяйственных построек. Последствия этого попали на видео.

Региональные власти сообщили, что окажут всю необходимую помощь. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, получившим ранения выплатят по 100 тысяч рублей, а лишившимся жилья выдадут сертификаты на приобретение новых квадратных метров.

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Место происшествия оцепили представители правоохранители, а сотрудники экстренных служб приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Спустя время обнаружили обломки беспилотника. По одной из версий, аппарат мог взорваться во время полета.

Ситуацию прокомментировали в Минобороны. Там сообщили, что город при помощи ударного беспилотника «Стриж» (Ту-141) попытались атаковать украинские военные. По данным ведомства, комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» вывел из строя систему навигации дрона, после чего тот рухнул. Представители министерства добавили — надежное прикрытие на данном направлении осуществляют российские системы ПВО, состоящие из комплексов С-300 и «Панцирь-С1», а также комплекс РЭБ «Поле-21».

Расследование взяли на контроль

Спустя несколько часов после падения беспилотника власти Тульской области уточнили данные о поврежденных домах. В пресс-службе регионального правительства отметили, что их число выросло до 16. Эксперты изучат целесообразность восстановления зданий. В случае, если строения можно будет отремонтировать, их владельцам выделят по миллиону рублей.

«Вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь», — рассказали в там и добавили, что жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Власти напомнили, что в Тульской области действует режим повышенной готовности, введенный президентом Владимиром Путиным. Специалисты предпримут дополнительные меры по защите жителей и критически важной инфраструктуры в случае ухудшения обстановки.

Падением беспилотника заинтересовались правоохранительные органы. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что сотрудники ведомства контролируют установление обстоятельств атаки украинского дрона. Для координации действий на место происшествия отправили областного прокурора Александра Грицаенко.

Власти и правоохранители продолжают выяснять подробности ЧП. Правительство области организовало работу горячей линии. Узнать интересующую информацию можно по телефонам 8 (48754) 6-11-24 (ЕДДС Киреевского района) и 8 (48754) 6-14-01 (пожарно-спасательный гарнизон по Киреевскому район Тульской области).