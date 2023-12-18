Эксклюзив 18 декабря 2023, 11:44 Украинские националисты залили монтажной пеной дверь в квартиру военкора Сапонькова Военкор Сапоньков: украинские националисты испортили входную дверь в квартиру РИА «Новости»

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Дверь в тамбур, ведущий в квартиру военкора Романа Сапонькова, неизвестные залили монтажной пеной и измазали экскрементами. Предположительно, это совершили украинские националисты. Об этом «360» рассказал сам Сапоньков.

Испортили дверь

Военкор находится в зоне проведения спецоперации. Накануне вечером неизвестный позвонил ему на личный мобильный и представился участковым. Мужчина пробормотал свои имя и фамилию и сообщил, что дверь в тамбур, в котором находится квартира Романа, испортили. Также он сообщил, что на месте оставили какую-то записку.

Такой голос, настойчивый, уверенный в себе. Сказал, что звонит мне по поводу запененной двери входной. Я говорю: «Какой еще двери. Я в зоне СВО нахожусь, вроде, двери никто не пенил». Он называет мой адрес прописки, по которому живет моя семья. Говорит, там заменили двери. Представляется участковым, пробормотал фамилию, имя, отчество. Сказал, что «мы выехали на место, и теперь ваш телефон у меня есть, чтобы опросить». Роман Сапоньков

Военкор не удивился, что его номер нашли, так как он находится во всеобщем доступе, в том числе в соцсетях. А в разных украинских пабликах Романа называют «боевиком», который якобы угрожает целостности республики.

Неизвестный начал расспрашивать военкора, кто сейчас находится в квартире. Роман ответил, что не готов раскрывать эти данные и уточнил, что сначала свяжется с родными и узнает, что происходит с его квартирой. Его супруга пришла, посмотрела на дверь и сообщила Сапонькову, что дверь в тамбур действительно запенили. Также ее измазали, предположительно, экскрементами.

«После этого я пробил номер по приложению. Он оказался зарегистрирован на каких-то левых людей, на какую-то женщину. Начались подозрения», — отметил Роман.

Беседа с украинцем

Военкор включил камеру на телефоне и перезвонил неизвестному. Разговор выложил в соцсетях. Собеседник Романа оказался проукраинским. Он начал угрожать военкору.

После разговора с украинским националистом Сапоньков вызвал полицию. Но участковый, перезвонивший ему через 15 минут, сообщил, что правоохранители по указанному адресу не приедут.

Во-первых, угрозы жизни нет, преступление несерьезное, это вообще не преступление, а административка. И если мы хотим, мы можем сами написать в приемную МВД, и они уже там сами будут думать, что с этим делать. <…> И вообще в разговоре сказали: «Вы понимаете, что ваши двери стоят незаконно [в тамбур], ни с кем не согласовано. Если мы приедем, то может оказаться так, что нам придется ее снести. Роман Сапоньков

Но после того, как история разлетелась в Сети, начался резонанс. И уже ближе к ночи по адресу военкора прибыла опергруппа и криминалисты. Они собрали отпечатки пальцев и опросили супругу Романа.

«Сам я в зоне СВО, это все знают, а почитатели бывшей Украины, как всегда, сражаются с мирными гражданами. В этом их суть», — написал Сапоньков в социальных сетях.

Как сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа», петербургская полиция ищет человека, который залил монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, которая принадлежит военкору. Сообщение об испорченном имуществе в правоохранительные органы поступило от местной жительницы.

«Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях», — уточнили в ведомстве.

Согласно информации Telegram-канала «Mash на Мойке», злоумышленники также пришли по месту прописки военкора Дмитрия Стешина. Нанесли ли его имуществу какой-либо ущерб, неизвестно.