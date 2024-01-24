Эксклюзив 24 января 2024, 16:19 Украинские людоеды ударили по своим в Ил-76. ВСУ не жалко лишних мест на кладбище Блогер «Голос Мордора»: пора признать Украину страной-террористом Телеканал «360»

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Вооруженные силы Украины ударили по своим же бойцам, летевшим в Ил-76. В крушении самолета руководство страны уже попробовало обвинить Россию. Однако этот поступок как раз в духе режима президента республики Владимира Зеленского. Такое мнение в колонке для «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Украина пытается снять с себя ответственность

У ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины — прим. ред.) и ГУР Украины явное нарушение коммуникации. Потому что ГУР совершает очередной террористический акт. Причем жертвы его по большей части обычные пленные солдаты ВСУ. А в ЦИПСО об этом не в курсе и вовсю начинают разгонять «перемогу», что доблестные украинские зенитчики сбили российский военно-транспортный самолет.

Правда, как это обычно бывает, перемога моментально превращается в зраду, когда выясняется, что на борту самолета были украинцы, которых везли на обмен. То есть буквально через часы они должны были оказаться в родных домах. Конечно, потом бы их все равно бросили в мясорубку, но украинские людоеды решили устроить эту мясорубку раньше.

Сейчас-то, конечно, можно редактировать новости на сайтах и тереть посты в социальных сетях, но это уже не поможет. Всем понятно, кто сбил самолет и для чего это было сделано. Помните, как ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке, убив своих же пленных и обвинив в этом Россию? Так вот это Еленовка-2. Только слепленная крайне криворуко и наперекосяк.

ВСУ не жалко мест на кладбище для своих солдат

Разумеется, в ВСУ знали, что это за самолет. И именно поэтому решили выставить дефицитные комплексы ПВО у самой границы России, чего, по понятным причинам, никогда не делали, ибо это опасно.

Тут же была устроена совершенно очевидная засада на конкретный борт. Конечная цель — снова обвинить Россию. Уже вбрасывается версия о том, что пленные ВСУ и так были либо мертвы, либо полуживы после пыток «москальских нелюдей», и, чтобы скрыть это преступление, самолет и был сбит самими русскими.

Версия полностью в логике украинского руководства, просто потому что они бы поступили именно так. И то, что им не жалко своих, — вовсе не новость. Ну прибавится еще 65 могил под жовто-блакитными флагами на растущих кладбищах Украины, да кого это вообще волнует?

Удивляет только то, что украинский народ позволяет все это с собой делать. Безропотно и совершенно безмолвно. Ведь не будет никаких протестов. И дело не только в том, что они там все боятся СБУ и страшно запуганы.

Дело в главном итоге строительства политического украинства — им всем друг на друга плевать.

А России пора уже признать Украину страной-террористом. Со всеми вытекающими последствиями.