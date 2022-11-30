Эксклюзив 30 ноября 2022, 22:06 Украина выбрала сценарий ядерного терроризма. Рогов рассказал, к чему могут привести обстрелы ЗАЭС Член ВГА Рогов рассказал о трех возможных сценариях катастрофы на ЗАЭС

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Обстрелы Запорожской АЭС идут активно и продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, первые попытки совершения терактов были еще в апреле. Тогда ВСУ прощупывали, какие у атомной станции защита и уровень безопасности.

«Был выбран сценарий ядерного терроризма в прямом смысле. И интенсивность обстрелов атомной станции начала только увеличиваться», — отметил Рогов.

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Политик также поделился своим мнением о возможных сценариях на ЗАЭС.

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Грязная бомба

Первый сценарий — это попадание в сухое хранилище отходов ядерного топлива. Сейчас контейнеров с отработанным топливом очень много — около 400, и все они хранятся буквально на улице, на открытой территории. По словам члена ВГА, попадание туда снаряда соизмеримо со взрывом грязной бомбы. То есть произойдет выброс большого количества радиоактивных материалов и заражение территории вокруг. Площадь заражения будет зависит от того, какой мощности снаряд или ракета прилетит, и что она заденет.

Поддельное топливо

Второй сценарий – взрыв из-за некачественного топлива.

«После переворота было принято политическое решение, и туда начали засовывать контрафактное топливо, поддельное в прямом смысле, которое подгоняли сами. Форма топлива (топливных элементов — прим. ред.) не входила в реактор. Они просто делали эту форму как-то, но технологически она не соответствовала», — сказал он и подчеркнул, что это тоже может привести к техногенной катастрофе.

Опасные игры с мощностью АЭС

Третий сценарий связан с обстрелом линий электропередач.

По словам Рогова, сейчас все реакторы не работают. Они находятся в состоянии холодного или горячего останова. Это прописанное регламентом состояние, когда не происходит выработки электроэнергии, а атомная станция находится в полуспящем режиме.

«Это связано с постоянными обстрелами. Обстрелы были прицельные, били по линиям электропередач, <> чтобы не было возможности перетока электроэнергии с атомной станции потребителям. Это делалось специально. Почему? Если девать энергию некуда, тогда на атомной станции происходит включение автоматики, и она резко переводится на сверхмалые мощности, но это очень опасные эксперименты», — пояснил собеседник «360».

Рогов напомнил, что именно такая игра с мощностью атомной станции привела к трагедии в Чернобыле в 1986 году.

Ранее российские сенаторы подготовили проект обращения с требованием к Украине немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. В документе говорится о том, что Совфед оценивает атаки на ЗАЭС как ядерный терроризм, который несет «разрушение и смерть».