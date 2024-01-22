Эксклюзив 22 января 2024, 13:35 Тот, кто боится, уже покинул Россию. Украина не учла это, планируя акции устрашения Публицист Миронова: атака БПЛА не произвела на петербуржцев впечатления Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинские атаки дошли до Петербурга. В выходные на подлете к городу перехватили беспилотник, еще один сбили в Ленобласти. Можно говорить о том, что Украина усиливает попытки устрашения россиян, но работают они строго наоборот. О причинах публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Интересная ситуация в порту Усть-Луга: там произошел пожар, владелец терминала компания «Новатек» связала его с «внешними условиями». В Киеве между тем сразу два ведомства, ГУР и СБУ, разругались, оспаривая авторство нападения на порт. Не исключено, что мы имеем дело с феноменом фантомных террористов — было в 2000-е у исламистов такое явление. Непонятные маленькие группки через YouTube объявляли о своей ответственности за что угодно: сход поезда, крушение лайнера, гибель политика…

Просчет с первых дней

Вы заметили, когда в России началась настоящая консолидация жителей вокруг армии, СВО, когда у нас, собственно, произошел резкий рывок в организации гражданского общества, впоследствии приведший к волонтерским движениям, помощи фронту? Я думаю, первым моментом стали публикации в соцсетях и Telegram откровенно фальшивых роликов с показательно жестоким обращением якобы с нашими пленными.

Украина вдруг стала распространять видео, на которых то изощренно избивают человека с российскими погонами майора, то унижают при допросе рядовых. Я сомневаюсь, что те первые ролики были настоящими: уж очень быстро они появились, а якобы наши военные говорили там с подозрительным украинским протягом.

Зачем делали те ролики? Нас явно хотели устрашить.

Но эффект произошел обратный: люди испытали не страх перед украинской армией, а солидарность с условным российским майором, которого избивали сапогами. Переживать за свою армию — здоровое чувство, оно тогда возникло у самых разных жителей страны, включая тех, кто был настроен к власти протестно и даже собирался покидать Россию.

Вторым большим шагом на пути к объединению общества вокруг армии и достижению у нас финального консенсуса по поводу СВО стали обстрелы городов и поселков России. Помните обстрелы курских сел? Диверсантов в деревне в Брянской области? Обстрелы Белгорода и Шебекинской макаронной фабрики?

Ведь на все эти акции Украина тратит деньги, силы. Даже если ей помогают британские и американские спецслужбы, какие-то усилия ведь они прилагают сами. Но зачем? К чему все это?

После атаки Украины на Белгород / МЧС / XinHua / Global Look Press

Фактор гражданского общества

Понятно — для устрашения. По задумке тех, кто не может ничего сделать с армией на поле боя, обстрел деревни, рынка, макаронных цехов должен вселить в население, то есть, в нас с вами, ужас. Я так понимаю, ставка на то, что мы испугаемся новых дронов и сами побежим останавливать свою армию.

И на Петербург дроны полетели именно с таким расчетом. Причем впервые ведь. За все время СВО я помню лишь один случай, когда закрывали небо над петербургским аэропортом: тогда говорили, что где-то мог быть засечен беспилотник, но ничего не подтвердилось.

Да, у нас был теракт, подорвали Владлена Татарского — тоже акция устрашения. Но по-настоящему первые атаки на Петербург и Ленобласть мы увидели только в минувшие выходные. Цель? Цель опять ошибочная.

Вместо устрашения и паники получили другое следствие: Петербург теперь окончательно солидаризировался со страной перед общей опасностью. Мы не стали ближе к украинцам, а, наоборот, сократили дистанцию между собой и белгородцами, жителями ДНР, ЛНР. Риски не разобщили людей, а соединили.

Это произошло, потому что в стране успело зародиться гражданское общество. Его у нас не было долгие годы, рождаться оно стало медленно и мучительно в конце 2000-х: с зоозащитников, волонтеров, домовых и школьных чатов. Процесс завершился аккурат в 2022 году объединением людей вокруг армии.

Население, где есть гражданское общество и горизонтальные связи, это уже не толпа, среди него действуют другие законы. Один из них — объединение перед лицом опасности и взаимовыручка.

Мужчины ремонтируют здание аптеки, поврежденное в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка. / РИА «Новости»

Память паникеров

Украина не учла, что те из россиян, кто был готов вслух сказать, что им страшно, давно уехали из страны. Благосостояние в России выше. Это украинцам сложно сменить страну — не на что ехать, нечего продать. У нас люди поблагополучнее, так что несогласные, паникеры внушаемые успели выехать. Оставшиеся выбрали жить дома и, смею утверждать, этим решением взялись нести соответствующие риски.

Мы здесь живем, это наш дом. Хуже нам будет только при поражении нашей армии, так что мы естественным путем желаем армии победы. Мы, простите, шкурно в ней заинтересованы: если намерены жить в своей стране и дальше, мы хотим, чтобы она была успешным триумфатором, а не побежденным неудачником.

Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ / РИА «Новости»

Поэтому, даже если оставшимся и страшно, на людях страх никто не проявляет. Не принято. Я это особенно отчетливо увидела в Петербурге в выходные.

Даже жители районов города, где слышали работу ПВО, говорят об этом подчеркнуто легко и спокойно. Ну да, мешали смотреть телевизор. И все. А ведь этот город не слышал ПВО со времен Великой Отечественной.

Чувствуется, что все понимают о вреде паникерства, никто не хочет прослыть в коллективе паникером. Память о паникерствах в Петербурге тоже сильна. Блокаду все помнят. Паникеров в городе — тоже. Здесь неоднозначное отношение к делу Хармса. Это в учебниках по литературе он жертва террора, а в Ленинграде был человеком, который в очередях наводил панику.

Я сама не коренная петербурженка, но достаточно быстро в свое время сориентировалась: город не любит паникеров и не слушает их. Сильна историческая память. Так что, у нас тут все ходят как ни в чем не бывало.

РИА «Новости»

У них все устроено так же

Наконец, после беспилотников под Петербургом я вдруг исчерпывающе поняла, почему Россия все же не наносит массированных ракетных ударов по городам Украины. Ну, это помимо того, что там проживает лояльное нам русскоязычное население, которое не в восторге от идеи воевать за Украину и явно будет обескуражено, если мы начнем по ним лупить.

Поняла, что есть и другая важная причина: удары объединяют, а не разъединяют людей. Даже если сегодня в одном доме в Киеве ругаются друг с другом украинцы и русские, если одни желают победы ВСУ, а другие ждут российскую армию, то при обстрелах они объединятся, потому что артиллерийская или ракетная угроза здесь и сейчас ближе, острее и важнее политических, идеологических и даже национальных споров, развязка которых наступит где-то там и потом.

Понимая это, я, конечно, недоумеваю, зачем Украина обстреливает Донбасс и другие приграничные регионы, а теперь еще засылает беспилотники в Финский залив. Кто им такое насоветовал?

С тем же Донбассом я отлично помню: в 2013-2014 годах в регионе были пророссийские настроение, но не было резко антиукраинских. ДНР и ЛНР даже готовы были ограничиться получением статуса национальных автономий.

Но постоянные обстрелы объединили их против Киева настолько, что, когда пришла наша армия, некоторые жители выходили ее встречать с нашим флагом прямо под украинским огнем. Просчитались с эффектом устрашения.

Торговые ряды, разрушенные в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка / РИА «Новости»

Вот и сейчас никакого устрашения нет. Это с Украины тяжело убежать. У нас всех было два года, чтобы желающие выехали. Уже петербуржцы и москвичи точно имеют деньги устроиться за границей. Мы остались, сделали выбор.

Неприятно, конечно, что Киев пытается нас подорвать, да еще наверняка при поддержке Запада. Но ничего, кроме желания держать лицо и не прослыть перед соседями паникером, эти атаки не вызывают.