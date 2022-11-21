Эксклюзив 21 ноября 2022, 17:20 Украина наносит неожиданный удар по Италии Публицист Новоселов: Европе придется столкнуться с организованным движением неонацистов Участники марша националистов во Львове / РИА «Новости»

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Итальянская полиция 15 ноября арестовала четырех участников неонацистской организации «Орден Хагал», которых обвинили в планировании терактов против гражданских и полицейских целей. О том, при чем здесь Украина, публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Власти Италии нашли многочисленные свидетельства и улики против «Ордена Хагал», в том числе нацистские пропагандистские материалы, оружие, военную форму. Также к делу приложили результаты прослушки переговоров между членами группы. Полиция установила, что «Орден Хагал» имел тесные связи с военным формированием «Азов»*, а также другими экстремистскими и неонацистскими группировками, многие члены которых сейчас служат на Украине в составе батальонов радикалов.

По данным следствия, неонацистская организация создавала лагеря военной подготовки в итальянских провинциях Неаполь и Касерта. Кроме того, члены «Ордена Хагал» проходили курсы боевых искусств и обучались владению стрелковым и тяжелым вооружением в Израиле и на Украине. Они установили контакты с батальоном «Азов»*, «Правым сектором»*, «Центурией» и другими неонацистскими организациями.

Разгромленная итальянской полицией ячейка лишь часть всемирного интернационала неонацистов, эпицентром которой уже несколько лет остается Украина и многие участники которой сейчас участвуют в боях с российскими военными. Однако русские — не единственные их противники. Они также объявляют себя альтернативой Западу, НАТО и Европейскому союзу.

Таким образом, нацистская угроза миру не исчезнет даже после окончания украинского конфликта. Те неонацисты, которые сражаются в вооруженных формированиях киевского режима, много перемещаются между Украиной и Европой, предположительно, перевозя незаконное оружие.

Похоже, такие группы стали в Европе обычным делом. Разумеется, полиция европейских стран пытается их остановить. Пока они еще не наносили действительно масштабных ударов, однако такое положение дел необязательно сохранится навсегда. На Украине они учатся убивать и творят немыслимые жестокости. И если их не остановят, привезут такой образ мыслей к себе на родину.

Участники неформальных объединений, активисты ряда украинских националистических, ультраправых организаций на акции приуроченной ко Дню защитника Украины, октябрь 2019 года / РИА «Новости»

Пример Украины показал, как быстро может расползтись нацистская зараза по стране, особенно если власти закрывают глаза на деятельность нацистов или поощряют их.

Всего за 10 лет ячейки маргиналов, наподобие той, что разгромлена в Италии, превратилась в полномасштабную неонацистскую организацию, имеющую собственные вооруженные силы, свободно продвигающую свои идеи в школах и среди молодежи, представленную в различных кругах власти и запугивавшую население целой страны в течение многих лет.

Рано или поздно европейцам придется столкнуться с организованным движением неонацистов, имеющим собственные вооруженные формирования. Справиться с ними будет непросто, поскольку это будут хорошо вооруженные группы закаленных, идеологически мотивированных террористов. Вооруженные тем самым оружием, которое их собственные страны послали Украине.

* Батальон «Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.